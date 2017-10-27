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實務地2長屋燒毀案 災黎被安頓

发布于 October 27, 2017
各部门官员在第3油棕礼堂向受影响的居民索取详细资料，以便协助申请福利。
各部门官员在第3油棕礼堂向受影响的居民索取详细资料，以便协助申请福利。

（本报美里26日讯）实务地2座长屋烧毁案，450灾黎分别到亲友家住宿及安排于油棕公司礼堂暂时安顿。
昨天下午4时许，发生在实务地的马章林凯（ Majang Ak Ringkai） 长屋和章拜查里（Jambai Ak Zali）长屋的火患事件，各拯救单位已先后到现场援助受影响的居民。
美里消防与拯救局局长刘保祥今午发文告指出，450位居民有者到亲戚家暂时住宿，大部分的居民则被安排到第3油棕礼堂暂时安顿他们。
他说，美里消防与拯救局昨天下午4时16分接到通知，有他亲自率领，派出多辆救火车和消拯员，从美里前往上述地点有82公里，抵达时间于5时40分。
当这场火患发生时，当地自愿消防员队伍及时抵达现场救火，4间屋子没有受到波及。
美里福利部、卫生部、消防与拯救局和民防部队在昨天此火患发生时先后抵达现场援助，各部门昨晚开始至今早通宵为灾黎准备安顿场地、床褥和饮食品等等。
在450受影响的居民当中，有其中3人是残障人士，幸好所有人都及时逃出火场，没有人伤亡。

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