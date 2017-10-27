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黃慶偉：推翻陳長鋒議員資格 砂議長欲阻出席州會

发布于 October 27, 2017
步出法庭外的行动党律师团代表.左起为陈其兴、张守江及黄庆伟。
步出法庭外的行动党律师团代表.左起为陈其兴、张守江及黄庆伟。

（本报古晋26日讯）对于砂州政府三造要求推翻古晋高庭裁决行动党埔奕州议员陈长锋为合法议员一案，陈长锋代表律师黄庆伟认为这不排除是砂州议长拿督阿玛阿斯菲雅的意图，以阻止陈长锋出席11月8日召开的砂州议会。
他今早在法庭外向媒体解释称，该党律师团在法庭内是根据砂拉越宪法第24条文（2）提出有关的展延诉求。根据该条文，任何不应该出现在议会内的人却出现在议会内,其实并不会导致整个议会程序失效。
对此，黄庆伟表示该律师团今早也要求法庭展延今日的上诉案。
他表示，砂行动党于10月4日发动一项街头抗议行动，抗议砂拉越议会不能单方面提出上诉，必须通过82名州议员表决才能决定是否要上诉。虽然有关上诉失败,但最终他们持续将此不满上诉至联邦法院,而联邦法院也已择定明年3月1日听审有关的案件。
他称,砂拉越州议会在没有经过开会的情况单方面提出上诉，基本上，这项决定是失效的，并且构成整个上诉不成立！
黄庆伟强调，若法庭今日宣布不展延推翻古晋高庭裁决行动党埔奕州议员陈长锋为合法议员一案，那么他们上诉至联邦法院等如没有意义。

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