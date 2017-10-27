首長：增至250萬公頃 砂森林保育區擴大

阿邦佐哈里参观砂拉越非木材森里制品嘉年华之产品展示时，好奇观赏精致产品。

（本报古晋26日讯）砂首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里同意增加砂拉越森林保育区，下令增加40万公顷森林区域，让砂拉越受保护的保育区范围增至250万公顷。

与此同时，他也表示，增加保育区可增至丹绒拿督区，将该区多个国家公园及多座山列入到保育区，同时也列入到“婆罗洲之心”保育计划之内。

他相信，将更多范围列为受保育区，加上妥善管理，将能够保护森林资源的同时，也能善用该资源刺激经济，包括促进旅游及各相关行业的成长。

他是今午出席于河滨公园举行的砂拉越非木材森里制品嘉年华会开幕仪式上致词时，如是指出。

此外，他也表示，他在月前访问爱沙尼亚，发现该国在管理森林的资讯上采用先进的数码化方式分析森林及地质，以数码化方式储存，故表示计划将该国的相关系统引进到砂拉越。

另一方面，他表示，砂拉越是整个婆罗洲之心计划占最大面积，也是马来西亚砂拉越、沙巴、印尼加里曼丹及汶莱三国之间协商进行的保育计划，以保护森林资源及多元生态。

他也表示，砂拉越也采取多项保护措施，包括欢迎外国研究专家前来到保护区内展开研究，如芬兰的专家前来研究。同时也展开合作，确保永续保护森林。