Harvey強行為月事女口交 Mimi Haleyi悲訴影業知情不報

好莱坞知名制片哈维温斯坦（Harvey Weinstein）自从被爆性丑闻后，已有近30名女性指控被他性骚扰甚至性侵。最新一名受害人、前制作助理Mimi Haleyi 24日开记者会，以泪控诉Harvey的“兽行”，指月事来潮时遭他性侵！

Mimi由代表律师陪同下在纽约开记者会，她表示2004年与Harvey认识，两年后于一个活动上碰面，当时问对方有否工作介绍，对方即邀她上房倾，但一入房Harvey即要求她为自己按摩，她大感侮辱下拒绝，并喊着离场。后因工作关系获对方邀到其寓所，Harvey当时带她到睡房并“出手”，为了令他停止，Mimi表示自己正值月事，但Harvey竟将其卫生棉条拎走强行为她口交。

传旗下公司TWC申破产

Mimi当时难以置信及不安，更指相信事发地是Harvey儿子的睡房。律师透露Mimi仍未报警，但愿意随时协助警方调查。

此外，还有一名纽约女演员Dominique Huett对Harvey作出指控，并入禀控告他的电影公司“温斯坦影业”The Weinstein Company（TWC）。她表示2010年与Harvey在酒店酒吧认识，对方当时承诺可帮助她的事业。Dominique指当时Harvey盯着其乳房问她有否隆胸，并要求她展示胸部。之后Harvey引诱她到酒店房，除了要她按摩，更为她口交数分钟，之后他自渎，完事后他承诺让她在其真人秀《天桥骄子》（Project Runway）亮相。

Dominique控告TWC，因公司知道Harvey用权力迫令年轻女演员与他进行性行为，尤其是以权势逼年轻女星就范，但却选择包庇对方恶行。而有指TWC因Harvey性丑闻事件损失惨重，会于数星期内申请破产，但公司发言人否认。

茱丽叶自爆曾遭性侵

而曾与Harvey合作的法国影后茱丽叶庇洛仙（Juliette Binoche）表示没有被Harvey“搞”过，但自爆18岁及21岁时分别被一名导演及监制性侵，7岁时亦被“摸”过，她表示一向对Harvey很小心，因早知其为人。