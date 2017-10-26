內政部與聯利聯辦 一村一產品汶萊展簡報

（本报斯市25日讯）“一村一产品2017年汶莱展”今天在联利有限公司会议室为参展者提供简报会。

这项一村一产品展活动是由汶莱内政部和联利有限公司合作举办，其地点在国际会议中心举行，11月1日至5日从上午10时开始晚上10时。

举办此项展活动目的，旨在创建一个平台和促进国际之间的联系，主题为“一个本地创业到全球市场”，此项活动也鼓励社区发展和提升意识在汶莱本地的文化和产品。此展也将展出各村和各幕金咨询理事会的产品，以及国外企业公司也有点儿同参与其盛。

为了确保展的活动进行的顺利，简报会内容也提到最新展的概况，规矩与条规，以及开幕细节等事宜。

为期5天的展将吸引超过150个国内外参展者参与。在展期间，也会举行业务匹配、研讨会，以及来自汶莱，印尼和菲律宾等文化表演。

除了一村一产展之外，另一个亮点是‘2017年东盟水果与美食节’，现场将备有本地与来自东盟国的美食，如中国、韩国及日本。民众即日起可以前往联利有限公司购买食物礼券或到现场购买。

与此同时，在展期间还有幸运奖活动，而幸运大抽奖将在11月5日举办。

欲知更多详情，民众可以关注脸书：1K1P Brunei Darussalam Expo 2017，或拨打联利有限公司电话：2453666询问。



