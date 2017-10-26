首页 新闻 汶莱新闻 內政部與聯利聯辦 一村一產品汶萊展簡報

內政部與聯利聯辦 一村一產品汶萊展簡報

发布于 October 26, 2017

（本报斯市25日讯）“一村一产品2017年汶莱展”今天在联利有限公司会议室为参展者提供简报会。

这项一村一产品展活动是由汶莱内政部和联利有限公司合作举办，其地点在国际会议中心举行，11月1日至5日从上午10时开始晚上10时。
举办此项展活动目的，旨在创建一个平台和促进国际之间的联系，主题为“一个本地创业到全球市场”，此项活动也鼓励社区发展和提升意识在汶莱本地的文化和产品。此展也将展出各村和各幕金咨询理事会的产品，以及国外企业公司也有点儿同参与其盛。
为了确保展的活动进行的顺利，简报会内容也提到最新展的概况，规矩与条规，以及开幕细节等事宜。
为期5天的展将吸引超过150个国内外参展者参与。在展期间，也会举行业务匹配、研讨会，以及来自汶莱，印尼和菲律宾等文化表演。
除了一村一产展之外，另一个亮点是‘2017年东盟水果与美食节’，现场将备有本地与来自东盟国的美食，如中国、韩国及日本。民众即日起可以前往联利有限公司购买食物礼券或到现场购买。
与此同时，在展期间还有幸运奖活动，而幸运大抽奖将在11月5日举办。
欲知更多详情，民众可以关注脸书：1K1P Brunei Darussalam Expo 2017，或拨打联利有限公司电话：2453666询问。

联利有限公司昨日在该公司会议室举行“一村一产品2017年汶莱展”简报会活动。
联利有限公司昨日在该公司会议室举行“一村一产品2017年汶莱展”简报会活动。
  • ent03

    趙薇火紅戰衣闖東京電影節

    【东京26日讯】 第30届东京国际电影节昨日于东京六本木山举行开幕礼，担任宣传大使的桥本环奈打头阵走红地毯，还有苍井优、宫崎葵、满岛光、常盘贵子与饭岛直子等多位影星出席，开幕电影是…
    October 26, 2017
    2 second read
  • ent04

    《大鐘獎》帝后薛景求崔嬉序爆冷出線！

    【首尔26日讯】 第54届大钟奖昨晚在世宗文化会馆揭晓，影帝热门人选宋康昊、赵寅成纷纷落马，由49岁薛景求以《不汗党：地下秩序》爆冷胜出，他穿着片中蓝西装领奖，笑说：“我们电影没获…
    October 26, 2017
    0 second read
  • ent05

    金牌經紀人陳自強夢中離世 成龍“沒你就沒我”哀悼泯恩仇

    【香港26日讯】 “金牌经纪人”陈自强（Willie）前晚深夜于睡梦中离世，终年76岁，他于80年代起，担任过不少巨星张曼玉、钟楚红、李连杰等经纪人，更一手捧红成龙，在娱圈经纪人界…
    October 26, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 當局澄清謠言 28日並無花車遊行

    （本报斯市25日讯）当局发出文告指出，近日手机聊天程序（WhatsApp）传播消息，指本月28日晚上将有花车游行是无效及不确实的。 根据文告，有关花车目前部分放置在奥玛阿里赛夫汀大…
    October 26, 2017
    1 second read
  • 汶中校长许月兰、中国大使杨健、国会议员王长荷、教育部长丕显拿督哈芝苏尤、丕显甲必丹吴景进、林文华、曾瑞吉博士、林汉璋、刘小源等人出席《透视马来伊斯兰君主概念》推展仪式。

    《透視馬來伊斯蘭君主概念》推展禮 華社領袖出席參盛

    （本报斯市25日讯）《透视马来伊斯兰君主概念》今正式推展，邀来教育部长丕显拿督哈芝苏尤出席主持。 是项仪式是于今早在汶中和平堂举行，仪式过后也举行了汶莱全国私立学校非巫裔生演讲比赛…
    October 26, 2017
    1 second read
  • 陛下为毕业生们主持颁发学位文凭。（新闻局提供）

    陛下：培養更全面學生 高等學府須更新課程

    （本报斯市25日讯）苏丹陛下在发表御辞时强调，“所有高等教育学府需要更新他们的教育课程和辅助教育课程，以便能培育出在身心灵及体能、创业及社会的能力上，以及在各方面都平衡和全面的毕业…
    October 26, 2017
    0 second read
Load More In 汶莱新闻
评论功能已关闭