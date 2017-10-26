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《透視馬來伊斯蘭君主概念》推展禮 華社領袖出席參盛

发布于 October 26, 2017
汶中校长许月兰、中国大使杨健、国会议员王长荷、教育部长丕显拿督哈芝苏尤、丕显甲必丹吴景进、林文华、曾瑞吉博士、林汉璋、刘小源等人出席《透视马来伊斯兰君主概念》推展仪式。
汶中校长许月兰、中国大使杨健、国会议员王长荷、教育部长丕显拿督哈芝苏尤、丕显甲必丹吴景进、林文华、曾瑞吉博士、林汉璋、刘小源等人出席《透视马来伊斯兰君主概念》推展仪式。

（本报斯市25日讯）《透视马来伊斯兰君主概念》今正式推展，邀来教育部长丕显拿督哈芝苏尤出席主持。

是项仪式是于今早在汶中和平堂举行，仪式过后也举行了汶莱全国私立学校非巫裔生演讲比赛决赛及汶莱马来伊斯兰君主概念论坛。
出席是项仪式的包括驻汶莱中国大使杨健、汶莱华社领袖丕显甲必丹拿督吴景进、国会议员兼汶莱中华中学董事长王长荷。汶莱各华社及华校代表也出席是项仪式。
《透视马来伊斯兰君主概念》是一本由汶莱华社所统筹翻译的首本马来伊斯兰君主概念中文译本。该书籍是在前国会议员丕显甲必丹拿督吴景进及哈芝莫哈默哈迪发起下进行。翻译是在汶中教师的合作下完成。为顺利完成有关工作，该工作小组也多次的在吴福记车行办事处召开多次的会议。
《透视马来伊斯兰君主概念》中文译本版权将归汶莱华社所有，并将在市场上发售。首印为3千本，并将在推展仪式后正式对外发售，每本售价为15元。
同时，华社苏丹陛下登基庆委会也印制300本硬皮封面及200本宽大版本的《透视马来伊斯兰君主概念》书籍，而此两款式的此书籍，主要作为赠送予各相关方面所用。
另外也印制封面镀金的特别版《透视马来伊斯兰君主概念》书籍赠送予汶莱国家元首苏丹陛下。
推展仪式过后也展开了汶莱全国私立学校非巫裔生演讲比赛决赛及汶莱马来伊斯兰君主概念论坛。
马来伊斯兰君主概念演讲决赛获奖名单：
初中组：
冠军：杨善仁（汶莱中华中学）
亚军：莎迪安（圣安德鲁学校）
季军：许芪瑛（汶莱中华中学）
高中组：
冠军：李晓惠（汶莱中华中学）
亚军：SHANELIMKAIHEARN（圣安德鲁学校）
季军： SHOBENESEPHIAANDREW（圣安德鲁学校）
全场最佳演讲者：
李晓惠（汶莱中华中学）
各组前三甲获奖者除获颁奖杯及证书外，还颁发的奖金（汶币）分别为：冠军500元、亚军300及季军200元。
此外，该赛事还设立一个全场“最佳演讲者”奖项。最佳演讲者将从当天的决赛者中选出，奖金为汶币500元。

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