陛下：培養更全面學生 高等學府須更新課程

陛下为毕业生们主持颁发学位文凭。（新闻局提供）

（本报斯市25日讯）苏丹陛下在发表御辞时强调，“所有高等教育学府需要更新他们的教育课程和辅助教育课程，以便能培育出在身心灵及体能、创业及社会的能力上，以及在各方面都平衡和全面的毕业生。”

陛下表示，我国需要有利于发展的学科领域来进行人力资本的发展，但是为知识和学问是不足够的，一定要与学习知识作为补助。

陛下兼宗教示范大学学院名誉校长于今天出席该学院第七届毕业典礼亦强调说，宗教示范大学学院和高等教育学府需要为学生们提供批判思考的经验，以便毕业生们日后能服务国家社会。

陛下说，我国非常需要有利于人力资本发展的学课领域，每所高等学府应经常评估所提供的课程，以便该课程内容保持相关和符合时事，这其中包括了评估学习方式和评估教育发展。

在这种情况之下，陛下说，高等教育学府必须确保他们的学术职员们具备高度专业能力呈现有效及创新的方法，以及有能力来让学生们获得整体及公平的评估。

陛下继续在御辞中表示，知道宗教示范大学学院的努力，学院除了极积活跃加强课程以实施有关能力之外，也培育出有自尊及具有能力的毕业生教育者。

陛下说，这都是正确及明智的举措，无论如何，陛下强调说，评估方式一定要非常合理良好，评估方式必须要有次序、正确和有条理系统，以便毕业生们具备有关的能力。

陛下称，总而言之所有高等教育学府需要重组课程和辅助课程，以便他们有能力培育出在身心灵学术、体能、创业及社会能力平衡及整体的毕业生们，特别是宗教示范大学学院和苏丹沙里阿里回教大学，他们非常欢迎来自阿拉伯文学校的学生，因为这些学生都是这两间大学的主要学生。

因此，陛下也表示，阿拉伯文学校毕业生的目标也必须重大，不仅重量也重质。

陛下还比喻说，这也意味着阿拉伯文学校有如工厂一般的必须培育出有质量的产品。

有鉴于此，陛下也不断的提醒说，阿拉伯文学校必须持续加强或改善提升，把学校从缺乏完善进行改善，以致成为真正优秀及闻名。

共有261名宗教示范大学学院的毕业生于今天在毕业典礼上获颁学位及文凭，由苏丹陛下亲自主颁发给予毕业生。