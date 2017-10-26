首页 新闻 汶莱新闻 陛下：培養更全面學生 高等學府須更新課程

陛下：培養更全面學生 高等學府須更新課程

发布于 October 26, 2017
陛下为毕业生们主持颁发学位文凭。（新闻局提供）
陛下为毕业生们主持颁发学位文凭。（新闻局提供）

（本报斯市25日讯）苏丹陛下在发表御辞时强调，“所有高等教育学府需要更新他们的教育课程和辅助教育课程，以便能培育出在身心灵及体能、创业及社会的能力上，以及在各方面都平衡和全面的毕业生。”
陛下表示，我国需要有利于发展的学科领域来进行人力资本的发展，但是为知识和学问是不足够的，一定要与学习知识作为补助。
陛下兼宗教示范大学学院名誉校长于今天出席该学院第七届毕业典礼亦强调说，宗教示范大学学院和高等教育学府需要为学生们提供批判思考的经验，以便毕业生们日后能服务国家社会。
陛下说，我国非常需要有利于人力资本发展的学课领域，每所高等学府应经常评估所提供的课程，以便该课程内容保持相关和符合时事，这其中包括了评估学习方式和评估教育发展。
在这种情况之下，陛下说，高等教育学府必须确保他们的学术职员们具备高度专业能力呈现有效及创新的方法，以及有能力来让学生们获得整体及公平的评估。
陛下继续在御辞中表示，知道宗教示范大学学院的努力，学院除了极积活跃加强课程以实施有关能力之外，也培育出有自尊及具有能力的毕业生教育者。
陛下说，这都是正确及明智的举措，无论如何，陛下强调说，评估方式一定要非常合理良好，评估方式必须要有次序、正确和有条理系统，以便毕业生们具备有关的能力。
陛下称，总而言之所有高等教育学府需要重组课程和辅助课程，以便他们有能力培育出在身心灵学术、体能、创业及社会能力平衡及整体的毕业生们，特别是宗教示范大学学院和苏丹沙里阿里回教大学，他们非常欢迎来自阿拉伯文学校的学生，因为这些学生都是这两间大学的主要学生。
因此，陛下也表示，阿拉伯文学校毕业生的目标也必须重大，不仅重量也重质。
陛下还比喻说，这也意味着阿拉伯文学校有如工厂一般的必须培育出有质量的产品。
有鉴于此，陛下也不断的提醒说，阿拉伯文学校必须持续加强或改善提升，把学校从缺乏完善进行改善，以致成为真正优秀及闻名。
共有261名宗教示范大学学院的毕业生于今天在毕业典礼上获颁学位及文凭，由苏丹陛下亲自主颁发给予毕业生。

  • 汶中校长许月兰、中国大使杨健、国会议员王长荷、教育部长丕显拿督哈芝苏尤、丕显甲必丹吴景进、林文华、曾瑞吉博士、林汉璋、刘小源等人出席《透视马来伊斯兰君主概念》推展仪式。

    《透視馬來伊斯蘭君主概念》推展禮 華社領袖出席參盛

    （本报斯市25日讯）《透视马来伊斯兰君主概念》今正式推展，邀来教育部长丕显拿督哈芝苏尤出席主持。 是项仪式是于今早在汶中和平堂举行，仪式过后也举行了汶莱全国私立学校非巫裔生演讲比赛…
    October 26, 2017
    1 second read
  • 李显龙总理（右6）在贸工部长（工业）易华仁（右5起）、外交部长维文医生、教育部长（高等教育及技能）王乙康和高级官员的陪同下，出席特朗普总统（左6）所设的午宴。美方出席午宴者包括彭斯幕僚长艾尔斯（左2起）、白宫高级顾问库什纳、美国贸易代表特莱特希泽、副总统彭斯以及国务院参事香农。

    李總理與特朗普見證協定簽署 新航購39架波音客機

    （新加坡25日综合电）根据协定，新航将向波音公司购买39架客机，而这相信可为美国制造7万个就业机会。 新加坡航空公司和波音公司在李显龙总理和美国总统特朗普的见证下，签署了价值138…
    October 26, 2017
    4 second read
  • 菲律宾政府前天宣布马拉维战役结束后，很多外逃的居民纷纷回去看看自己的家园现今的样貌。（法新社）

    澳洲為菲軍提供城市反恐訓練 防極端恐怖主義蔓延

    （马尼拉25日综合电）澳洲将为菲律宾军队提供城市巷战训练，以遏制伊斯兰极端主义蔓延。 澳洲国防部长佩恩周二在菲北城市克拉克出席亚细安防长会议时向媒体表示，澳洲曾在伊拉克和叙利亚与伊…
    October 26, 2017
    2 second read
载入更多相关文章

  • 內政部與聯利聯辦 一村一產品汶萊展簡報

    （本报斯市25日讯）“一村一产品2017年汶莱展”今天在联利有限公司会议室为参展者提供简报会。 这项一村一产品展活动是由汶莱内政部和联利有限公司合作举办，其地点在国际会议中心举行，…
    October 26, 2017
    3 second read

  • 當局澄清謠言 28日並無花車遊行

    （本报斯市25日讯）当局发出文告指出，近日手机聊天程序（WhatsApp）传播消息，指本月28日晚上将有花车游行是无效及不确实的。 根据文告，有关花车目前部分放置在奥玛阿里赛夫汀大…
    October 26, 2017
    1 second read
  • 汶中校长许月兰、中国大使杨健、国会议员王长荷、教育部长丕显拿督哈芝苏尤、丕显甲必丹吴景进、林文华、曾瑞吉博士、林汉璋、刘小源等人出席《透视马来伊斯兰君主概念》推展仪式。

    《透視馬來伊斯蘭君主概念》推展禮 華社領袖出席參盛

    （本报斯市25日讯）《透视马来伊斯兰君主概念》今正式推展，邀来教育部长丕显拿督哈芝苏尤出席主持。 是项仪式是于今早在汶中和平堂举行，仪式过后也举行了汶莱全国私立学校非巫裔生演讲比赛…
    October 26, 2017
    1 second read
Load More In 汶莱新闻
评论功能已关闭