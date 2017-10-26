撤銷軍事援助 美國或對緬採取新經濟制裁

（华盛顿25日综合电）美国宣布将撤销对缅甸的军事援助，并且考虑对缅甸采取新的经济制裁。

这是缅甸国务资政翁山淑枝及她领导的民盟政府去年4月1日上台后，美国首次表明可能制裁缅甸。如果美国真的落实制裁，势必重创翁山淑枝及民盟政府的威信。

在民盟政府上台之前的军人掌政期间，美国于1997年5月开始对缅甸实施各种制裁，2008年更特别针对缅军将领制定了《军人执政团反民主成果法》（Junta’s Anti-Democratic Efforts Act of 2008，简称JADE Act，也被称为“玉法”），对一些将领实施旅游限制，也禁止他们在美国置产。

翁山领导的民盟在大选中大胜而在去年4月上台后，欧美解除了对缅的大部分制裁。美国前奥巴马政府于2016年10月正式解除了对缅的所有经济制裁，并豁免“玉法”对一些缅军将领的旅游限制，但仍维持武器禁运措施。可是这一年来，联合国指缅军方对罗兴亚人展开“种族清洗”，而民盟政府也被国际指责对此坐视不理。

美国国务院发言人诺尔特周一发布声明表示，国务院从8月25日缅军队又在若开邦展开镇压之后即开始考虑恢复“玉法”中对缅将领的旅游限制，并可能针对施暴者实施经济制裁。“我们对缅甸若开邦最近的局势发展，以及罗兴亚人和其他社群遭受的暴力与伤害深表关注。我们认为干下暴行的平民或志愿警卫员等个人或机构都必须追究责任。”

她说，涉及若开邦北部行动的缅军单位及军官，都将从美国各项援助计划中除名。当局也立即禁止缅军高级将领参加所有美国赞助的活动。

诺尔特表示，美国正与盟国讨论透过联合国或联合国人权委员会等组织向缅甸究责的可能性，也可能援引《全球马格尼茨基人权问责法》（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）等美国法律对缅甸进行针对性制裁。

若開邦局勢若再惡化

歐盟將採取更多措施

欧盟上周起停止邀访缅军将领，并检讨双方所有的防务合作。欧盟表明，如果若开邦局势继续恶化，欧盟将采取更多措施。

民盟秘书兼发言人年温周二接受彭博社电访时表示，美国采取新制裁措施对缅甸并不公平。“我们（民盟）主席翁山淑枝已经同意找出民众逃往孟加拉的原因，她也要求国际社会共同寻找原因。”罗兴亚武装组织“若开邦罗兴亚拯救军”8月25日突袭若开邦北部军事设施和数十个警察哨站后，缅军立刻反击并展开大镇压，引发罗兴亚人逃亡狂潮，至今已经超过60万人逃到邻国孟加拉。美国国务卿蒂勒森本月18日已经放话，指缅军领导人必须对暴力镇压罗兴亚人负责。