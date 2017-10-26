沙國斥資 5千亿美元 打造跨3國尖端城

（利雅得25日综合电）沙特阿拉伯宣布一个5000亿美元（约2万1177亿令吉）的建城计划，这个坐落在红海沿岸的新城将有一个跨越沙特、约旦、埃及三国的边界特区，成为全球首个“跨国”工商业特区。

致力推动经济转型的沙特王储萨勒曼周二（24日）在首都利雅得一个全球商业会议上宣布了这个投资项目。

这座取名“NEOM”的工商城市邻近红海、亚喀巴湾（Gulf of Aqaba）与苏伊士运河的海上贸易通道，占地2万6500平方公里；将重点发展能源与水源、生物科技、食品、先进制造业与娱乐工业。

萨勒曼说：“NEOM坐拥世界上最重要的一条经济命脉，因为全球有近10%的贸易活动都是经由这里流通。它所处的战略位置将有助其迅速发展为连接亚洲、欧洲与非洲的一个全球中心。”

萨勒曼预计，沙特政府、沙特主权财富基金“公共投资基金”（PIF）以及国内外投资者，未来几年对这个项目注入的资金总额将超过5000亿美元。

这个工商业特区计划包括：建设一座通往埃及以至非洲大陆的大桥；有一个1万5000平方公里的都市区，这都市将延伸至埃及和约旦。沙特政府表示，他们已同潜在投资者接触，预计NEOM的首期阶段工程将在2025年以前完成。

萨勒曼强调，这座新城市将不属于现有的政府框架，完全独立运作，他也承诺，在发展过程中会不断咨询投资者和企业界的意见。

另外，沙特公共投资基金表示，这个特区的电力将完全靠风力和太阳能供应。

另外，根据萨勒曼的一份声明，为体现NEOM的独一无二、有别于（沙特）过去数百年的建设，“NEOM将建设在一块绿色地带”。

自萨勒曼于2015年受沙特国王任命为王储以来，他推出了一系列雄心万丈的改革计划，例如让沙特阿美石油公司出售股权、建立世界最大的财富主权基金，他还打破了一些传统禁忌，终结了禁止女性开车的传统。

不过，沙特当局在推动改革方面仍面对的一大难题是，如何在加快改革步伐的同时，避免与沙特保守的宗教势力引发矛盾或不满。

沙王儲宣布棄極保守路線

社經改革規模前所未見

沙乌地阿拉伯王储穆罕默德说该国因遵守僵硬的宗教教义，过去30年来都过着“不正常”的生活，他宣布一连串改革计划，将开启一5,000亿美元在红海海岸的独立经济特区。

他说过去30年来情况不是沙乌地阿拉伯或是中东，现在他想要回复到温和的伊斯兰教路线，让沙国对中东和全世界开放。他强调现在沙国70%的人口都不到30岁，他不愿再花30年的时间对抗极端思想，现在就必须要立即消灭极端思想。过去数十年来沙国被指控其提倡的伊斯兰教路线孕育了极端主义。

他现在极欲巩固权力、将不支持他的教士甩到一旁，并要求高官展现忠心、努力推动他为期15年的改革计划。

他的计划有望大幅改变沙国人的生活，因为范围和幅度在该国现代史上前所未见，因此也人担心保守派的势力会阻止文化革命发生，或是沙乌地阿拉伯没能力实现这么有野心的经济改革。

穆罕默德的改革计划中心除了和硬派教士分离外，也解除了一些社会禁忌，例如禁止女性开车、放宽对女性角色的控制、并建立一专门认证先知话语的伊斯兰教中心。

他提倡的独立经济特区将建立在红海海岸边、这个区域游客众多、气氛如杜拜开放，男女游客混杂。这个经济区预计将在2025年完成，并将以风力和太阳发电。沙国庞大的主权基金将是主要的资金来源。穆罕默德希望这可让沙国不再完全仰赖石油业，产生多元的经济。

沙国商业大亨表示，社会转变和经济转变一样重要、缺一不可。沙国已经减少宗教警察的势力，现在这些警察已经没有逮捕人的权利，并且似乎开始遵守新政府的政策。

穆罕默德不断强调，若国家和市民不建立新的关系经济复苏会失败，他说：“孩子需要社交生活、需要娱乐，不然他们觉得无聊又厌恶。女性也需要能开车去上班，若没有这些沙乌地阿拉伯会完蛋。”接下来10年中，至少500万沙乌地阿拉伯人将开始工作，这让官员相当头痛，因为目前没有足够的工作机会，或任何可行的产生工作机会的计划。