李總理與特朗普見證協定簽署 新航購39架波音客機

李显龙总理（右6）在贸工部长（工业）易华仁（右5起）、外交部长维文医生、教育部长（高等教育及技能）王乙康和高级官员的陪同下，出席特朗普总统（左6）所设的午宴。美方出席午宴者包括彭斯幕僚长艾尔斯（左2起）、白宫高级顾问库什纳、美国贸易代表特莱特希泽、副总统彭斯以及国务院参事香农。

（新加坡25日综合电）根据协定，新航将向波音公司购买39架客机，而这相信可为美国制造7万个就业机会。

新加坡航空公司和波音公司在李显龙总理和美国总统特朗普的见证下，签署了价值138亿美元（约584亿令吉）的协定，再一次反映两国牢固的经贸合作关系。

根据协定，新航将向波音公司购买39架客机，而这相信可为美国制造7万个就业机会。

今年2月，新航宣布向波音公司订购39架新客机，包括20架波音777X系列的777-9型客机，以及19架787-10型客机，以应付公司未来10年的增长需求，保持机队现代化。

新航文告说，777-9型客机主要用于长途航线，787-10型客机则用于中程航线，预计在2021∕22财政年可接收这些客机。

李总理与特朗普随后于美国东岸时间23日下午召开联合记者会。

李总理在记者会上指出，美国是亚洲多国的重要伙伴，亚洲作为一个整体也是美国重要的经济伙伴。他说：“新加坡是个人口只有550万的小国，但我们与美国的双向投资和贸易颇具规模，且还在持续增长。”

新加坡是美国第二大亚洲投资国，股权投资超过700亿美元（约2964亿令吉）；美国则是新加坡的第三大贸易伙伴国，双边货品和服务贸易额去年达684亿美元（约2896亿令吉），相当于新加坡国内生产总值的20%以上。美国对新加坡的贸易顺差，去年超过180亿美元（约762亿令吉）。

美国每年出口到新加坡的产品与服务超过430亿美元（约1820亿令吉），也就是每名新加坡人每年平均花费7500美元（约3万1760令吉）购买美国产品和服务，例如苹果手机、药剂品以及金融与咨询服务等。

李总理笑说，他最近才发现他的新百伦（New Balance）运动鞋也是在美国制造的，有可能是美国东北部的新英格兰地区。

美国也是新加坡最大的外来投资国，新加坡有超过4200家美国公司，不少以新加坡为区域枢纽。

新美14年前签署美国—新加坡自由贸易协定，协定在加强两国经济关系方面扮演了重要角色，既扩大了贸易、促进繁荣，也推广涵盖面更广的关系，从而让两国都获益。