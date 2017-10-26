國會正式通過 印尼查禁極端組織 強硬派穆斯林不滿

（雅加达25日综合电）印度尼西亚国会昨天通过，核准总统三个月前签署的查禁极端组织政令成为正式法律。这引起强硬派穆斯林的不满，在国会表决此法案时，有千多人在国会大厦外示威。

强硬派穆斯林去年开始频频发动大规模示威，警方因此对他们周二的示威行动丝毫不敢大意，在国会大厦周围部署了约5200名军警严防局面失控。

今年7月，印尼总统佐科签署政令，授权政府不经审讯就解散任何抵触印尼建国五原则（Pancasila）的组织。建国五原则提倡多元主义和包容性，是维护印尼多元宗教的基石。政治、司法与安全事务统筹部长维兰托当时表示，颁布这项政令是因为某些组织“威胁国家存亡，并制造社会矛盾”。

根据路透社取得的新法令草案，任何人主张或散布违反建国五原则的意识形态，一旦被控且罪名成立，最少必须面对六个月徒刑，最长刑期则是终身监禁。

支持该法令的国会议员阿利亚昨天说：“我们看到许多组织违反建国五原则并造成社会冲突。这项法令并未妨碍（宪法保障的）集会与结社自由，反而加强了这类自由。”

反对该法令的维权团体指此法令让印尼从民主时代后退到已故政治强人苏哈多当政的时代。苏哈多执政时也强力维护建国五原则，但也镇压异议者。反对该法令的国会议员阿姆扎米指新法令“破坏民主权利及对政府的制衡”。

印尼是世界上穆斯林人口最多的国家，大多数人奉行的是温和教义，可是自从1998年苏哈多下台后，宗教极端主义日益成为隐患。印尼伊斯兰解放党（Hizbut-Tahrir Indonesia，HTI）、伊斯兰捍卫阵线（FPI）等追随者众多的激进组织去年底至今年初之间，曾经发动多场针对雅加达首都特区前华裔首长钟万学的大规模示威。

違反建國五原則

伊斯蘭解放黨被查禁

这两个组织和其他强硬派穆斯林团体指身为华裔基督徒的钟万学亵渎伊斯兰，钟万学也因此被控而入狱两年。强硬派穆斯林煽动宗教对立情绪，导致原本备受看好可顺利连任的钟万学在4月的雅加达首长选举中败给穆斯林对手。

佐科过后宣布将查禁极端组织，并在7月13日签署相关政令。7月19日，司法部根据总统政令，指伊斯兰解放党违反建国五原则而下令查禁。

伊斯兰解放党主张实施伊斯兰法，让所有穆斯林同归属于一个“哈里发国”（caliphate）。该党在印尼活动数十年，在全球多地都有支部，但也遭一些国家查禁。