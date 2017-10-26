澳洲為菲軍提供城市反恐訓練 防極端恐怖主義蔓延

菲律宾政府前天宣布马拉维战役结束后，很多外逃的居民纷纷回去看看自己的家园现今的样貌。（法新社）

（马尼拉25日综合电）澳洲将为菲律宾军队提供城市巷战训练，以遏制伊斯兰极端主义蔓延。

澳洲国防部长佩恩周二在菲北城市克拉克出席亚细安防长会议时向媒体表示，澳洲曾在伊拉克和叙利亚与伊国组织分子周旋，这些经验可让澳洲在菲律宾赢得马拉维战役后，协助菲军防止激进分子卷土重来。

她透露，澳洲将立即派出80人到菲律宾的军事基地，为当地士兵提供城市反恐训练。“澳洲军队将提供实际培训，让菲军更能抵御恐怖分子的野蛮策略。”

菲律宾政府前天刚宣布南部马拉维市154天的战役结束。澳洲在马拉维战役中协助菲军对付效忠于恐怖组织伊斯兰国组织的武装分子。澳洲提供的援助包括情报搜集与分析，以及派出两架AP-3C猎户座（Orion）侦察机助阵。

佩恩说：“我们已经看见极端主义与恐怖威胁在全球对成千上万民众构成威胁。我们对这类威胁来到本区域也不敢掉以轻心。”

她表示，伊国组织鼓吹的恐怖主义一旦蔓延，将直接威胁澳洲的利益，因此澳洲将确保伊国组织“无法在本区域立足”。

菲国防部长洛伦扎纳对澳洲上述的“无价支援”表示欢迎。他说，菲军将复制澳洲的训练模式并自行展开类似训练。

“我们的军队需要城市战训练，也需要建立自己的训练能力。我们最近将设立城市战（训练）中心。”

菲南极端组织马巫德和阿布沙耶夫武装分子5月23日攻占马拉维大部分地区吗，菲军立即围剿，这场战役一打就是五个月，武装分子此次的火力规模与战斗实力显然远超当局所料。

这场菲律宾二战之后最激烈的城市战战役共造成1000多人死亡，包括920名武装分子、165名军警和47名平民，另有至少40万人流离失所。