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金錢遊戲卷土重來 飲料機牟高利

发布于 October 26, 2017
雪州贸消局接获民众投诉，在万挠起获35台非法投资机器，右1为阿兹曼。
雪州贸消局接获民众投诉，在万挠起获35台非法投资机器，右1为阿兹曼。

（芙蓉25日讯）金钱游戏层出不穷，这一回的新玩意是投资饮料贩卖机加上卖无线网络，再一次以“低投资，广收会员，高回筹”的庞氏骗局模式在国内混水模鱼！

非法金钱游戏计划层出不穷，同时利用社交媒体广泛宣传，吸引不少人心动掏腰包投资。这一回，不法集团再度用金钱游戏的模式招收会员，会员只要加入相关公司，就会获得1000令吉旅游固让公众参与投资，然后鼓励会员们招收更多人加入该公司，呼吁会员投资在饮料贩卖机和无线网络（U WiFi）上来非法直销，即金字塔方式赚取利润，试图再把金钱游戏卷土重来。
雪州贸消部执法组主任阿兹曼今日在贸消部位于森州汝来的仓库召开记者会时指出，贸消部今天共起获了35台总价值逾43万令吉的无线宽频和饮料贩卖机。
他表示，当局接获3名受害者投诉，指3人被游说耗资约4万令吉购买贩卖机，后来该局在经历了一个多月的暗中调查下，发现这项计划不合法，因为公司没有申请准证。
他说，这是贸消部首次在雪州采取取缔非法投资饮料贩卖机的行动。
他指出，当局于10月19日中午12时30分，在雪州万挠一个商业单位，起获35台非法饮料贩卖机和无线宽频机器，总价值43万9500令吉。
“暂时没有人在这项取缔行动中落网，但是我们将根据所得资料展开调查。”
他表示，初步调查，有关公司于2015年开始展开计划，通过社媒包括脸书和WhatsApp的宣传，然后在酒店向投资者进行汇报。”
他说，当局将援引1993年反直销及反金字塔计划法令第4（1）条文调查，一旦罪成，可在1993年直销及反金字塔法令第4（2）条文下被判，每人罚款高达25万令吉，或监禁两年，或两者兼施。公司则被罚款100万令吉，再犯公司会被罚款高达200万令吉。
他同时呼吁公众发现类似案件，可通过热线1800-886-800或电邮e-aduan@kpdnkk.gov.my，脸书KPDNKK-Laman Rasmi，或推特mykpdnkk作出投诉。

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