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丹絨武雅工地土崩事故 林冠英：設調查委會 3個月內完成報告

发布于 October 26, 2017
槟州行政议会正式通过成立槟州元首委员会调查丹绒武雅工地土崩事故。左起为尤端祥、麦姆娜、曹观友、佳日星、拉昔、林冠英、拉玛沙米、彭文宝、阿都马力及罗兴强。
槟州行政议会正式通过成立槟州元首委员会调查丹绒武雅工地土崩事故。左起为尤端祥、麦姆娜、曹观友、佳日星、拉昔、林冠英、拉玛沙米、彭文宝、阿都马力及罗兴强。

（槟城25日讯）针对上周六（21日）发生的丹绒武雅土崩事故，槟州行政议会今日正式通过成立槟州元首调查委员会，并给予3个月期限完成调查及报告。
槟州首长林冠英今日在槟州行政议会结束后召开记者会时指出，上述的调查委员会主要将找出工地意外事发原因、确认需要负责任的一方、针对该负责任的人采取的行动，甚至法律行动、审核当初的批准的程序与过程、该计划是否符合所有条例、重新审查究竟该计划是建在平地还是山坡上，是否为其中一个导致土崩的原因。
他说，此次的调查委员会与巫统大厦避雷针架构坍塌事故、二桥坍塌事故调查委员会的机制相同。而此次的阵容包括前律师公会主席拿督杨映波、地质学家拿督魏世福，及工程师黄伟国教授。
他补充，该委员会有权传召任何被认为与案件相关的人士以协助调查。
他也说，上述意外的工地的发展计划将暂时停工直到调查结果出炉为止。
另外，至于州政府如何处理购屋者面对的窘况，他表示，他们是否可寻求退款，决定权则在于发展商。
槟岛市长拿督麦慕娜坦言，本身接棒市长一职不久，早前未曾参与到相关的程序与过程，不过如今重新审查当初的所有文档时，发现环境局在2014年12月10日所发出的意见信函，并没有要求环境评估报告（EIA），然而于今年10月22日，却指必须提交环境评估报告（EIA）。
此外，槟州房屋委员会主席佳日星宣布，原定与本周六（28日）举办的“茅草行动30周年”论坛将取消，以对槟州日前发生的土崩及厂巴意外，导致多人死伤的悲剧事件，表示哀悼。上述活动将展延至日后举行，并另作公布。出席者尚有槟州第一副首席部长拿督拉昔、第二副首长拉玛沙米、槟州行政议员曹观友、彭文宝、林峰成、罗兴强、阿都马力、佳日星、槟岛市长拿督麦姆娜及市政厅秘书尤端祥。
另一方面，针对丹绒武雅工地土崩事故，槟州地方政府委员会主席曹观友证实，槟州反贪污委员会执法人员曾到槟岛市政厅的规划部门取走相关文件以展开调查，不过未扣查任何人。

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