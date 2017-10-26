選區劃分報告禁令 上訴庭裁決 左右全國大選日期

2018年财政预算案和上诉庭的听审，这两个事件表面上看似无关连，却与来届全国大选息息相关。

（大山脚25日讯）上诉庭将在本月30日，针对雪州政府向高庭取得的禁止选委会向纳吉提呈选区划分最终报告禁令进行听审，无论上诉庭作出什么裁决，都会左右来届大选日期。

据了解，巫统已经做好最坏打算，若上诉庭的裁决对国阵不利，国阵可能会放弃雪州这一块，让雪州继续沿用旧的选区划分。不过，消息告诉媒体，巫统最近在与其他雪州国阵成员党进行大选备战工作时，都以新的选区划分和选区名称来进行讨论，无论上诉庭作出什么裁决，无损巫统和国阵的备战。

一旦上诉庭撤销高庭禁令，国阵可能会赶在2017年最后一季国会会议寻求通过，并在来届大选使用新划分出的选区和选民名册。

政坛相信，若国阵决定采用新的选区划分，首相会在本年杪前宣布解散国会的可能性比较微，这是因为无论是财政预算案，或是上诉庭作出对选委会有利的裁决都好，在取得国会简单多数支持通过后，还是需要通过宪报公布才能生效。

所以，10月的最后一个星期，对我国政坛来说非常关键、备受瞩目的日子。2018年财政预算案和上诉庭的听审，这两个事件表面上看似无关连，却与来届全国大选息息相关，甚至是决定大选日期的重要关键。不过，无论上诉庭作出任何裁决，这案件还是存在着很多可能性和变数。

一般相信，不满上诉庭裁决的一方，可能会把案件带上联邦法院。就算上诉庭做出撤销禁令裁决，无法保证雪州政府会不会因此放弃，或再把案件上诉至联邦法院。若这局面出现，选委会还是无法提呈选区划分最终报告，更甭说在国会寻求通过。

聽審高庭禁令

上訴庭料30日裁決

首相兼财政部长拿督斯里纳吉即将在本月27日（星期五）提呈明年度财政预算案。3天后即30日，上诉庭会听审高庭批准的禁令。预计，上诉庭会在当天就下判。

财政预算案不是万灵药，不能即时宣布即时看到良效。需要时间酝酿和推进，让全民感受到良好的氛围，对国阵执政有了信心才好宣布国会解散，把决定权交给选民。若财政预算案未发酵就举行大选，恐怕会弄巧反拙，不仅无法一举撼倒希联，还会威胁国阵江山。

我国国会必须在明年6月24日前宣布解散，以举行全国大选，错过2017年最后一季国会会议，预料大选将无法采取新的选区划分图。

虽然选委会这次的工作，没有涉及增加国会议席数目（依然维持在222席），不过，沙巴则将增加13个州议席，从原来的60个增加至73个州议席。

选委会是在去年9月15日，发布时隔13年的选区重划和改名通令，却遭到朝野政党强烈批评，除了新增13个沙巴州议席，选委会还为12个国会议席和34个州议席改名，共有113个国州议席的选民“大搬家”，引起强烈反弹。

同年10月19日，阿兹敏阿里代表雪州政府入禀法庭，就雪州重划选区一事进行司法审核，并以4大理由包括无视联邦宪法精神、没有采用最新选名册、选民资料不齐全和没有提供详细信息，要求宣判选委会的重划选区建议无效。

这一次是我国司法的历史上，首次发出禁令，禁止选委会把报告交给首相，或采取任何抵触联邦宪法第13章第8条文的行动，直到雪州政府的司法程序完成为止。