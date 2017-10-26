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臉書貼文有贊有彈 納吉：財案給公僕捎喜

发布于 October 26, 2017

（槟城25日讯）首相拿督斯里纳吉脸书专页贴文，指在本月27日（周五）下午公布的2018年财政预算案，会给公务员带来喜讯。

日前，全国公共及民事职工总会（CUEPACS）认为公务员，特别是城市公务员的生活仍在贫穷线下，因此要求纳吉考虑发放1.5个月的花红给公务员。该会表示政府在过去4年都没发花红给公务员。
刚好是大选年的2013年，纳吉在当时的财政预算案中宣布公务员可获1.5个月的花红。2013年之后至今年，政府每年只发放500令吉特别援助金给在职公务员，及250令吉给退休公务员。
对于纳吉周三早在其脸书专页的贴文，网民留言有赞有弹，也有网民感谢纳吉，并称2018年财政预算案将是一个非常“漂亮”的预算案。
另，还有网民留言要求政府不要只关注公务员，也要关注非公务员的中下阶层。其中，还有网民直接留言咨询纳吉什么时候大选。
还有一名名为慕哈莫哈菲兹的网民留言说：“今年开心，但接下来5年受苦；接下来的一年（第6年）又开心，第7年之后的5年又受苦”（意即2018年大选年，政府“派糖”大家开心，不是大选年，大家就没“糖”吃了）。
一名叫拉萨拉萨的网民则要求纳吉别忘了退休军人，退休军人期待纳吉会给他们一个好消息。

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