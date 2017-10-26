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商品及服務上漲非GST影響 奧斯曼：首7月僅185宗投訴

发布于 October 26, 2017

（吉隆坡25日讯）财政部副部长拿督奥斯曼说，国内商品和服务价格上涨是各种因素所致，并非因为政府落实商品及服务税（GST）。
他指出，在制定物价时不仅考量税务层面，物价也受外币兑换率、运输成本和其他营销方面的影响。
“我们不能说GST导致物价上涨，有些商品没被征收GST，但其价格也上涨……有许多其他因素影响物价，政府向来监督此情况以免人民负担过重。”
他今天在国会下议院会议回答民主行动党芙蓉区国会议员陆兆福的附加提问时，这么说。
陆兆福提到GST是导致物价上涨的原因，对国内消费者构成负担。
奥斯曼说，政府向来关注商品和服务价格上涨的课题，并透过各种措施例如发放一个马来西亚人民援助金和小园主援助计划，协助人民。
在回答国阵加拿逸区国会议员亚伦阿国的提问，有关政府在落实GST所面对的问题，奥斯曼说，目前的状况比在2015年4月1日落实GST时有所改善，政府接获的GST投诉减少。
他指出，根据关税局在2015年的记录，当年共接获6830宗投诉，去年则降至1235宗；截至今年7月，仅接获185宗投诉。
他说，这显示社会大众尤其是商家对GST的了解逐渐提高。

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