占整體收入逾八成 今年門牌稅已收3千萬

诗巫市议员踊跃出席常月会议，共商议会政策与服务事项。

（本报诗巫25日讯）截至今年10月25日，诗巫市议会所征收的2017年门牌税已达致3千391万8千970令吉53仙！

诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员今日在常月会议上，欣慰地披露了上述事项。他说，这也占了诗巫市议会今年整体收入的84.79%。

“同时，议会也顺利收取了31.32%的门牌税拖欠款项，即206万零996令吉53仙。诗巫市议会感谢纳税人的全力支持及合作，让我们得以拥有如此出色的门牌税征收成果。”

此外，他强调，议会欲提醒全体诗巫纳税人，2017下半年门牌税征收必须于今年10月31日之前缴清。

“门牌税缴付通知书的副本，可以在机工街2号诗巫中央市场多层停车场的城市转型中心（UTC）内的砂拉越州政府部门4号柜台要求补发。任何未接获通知书的投诉或说法，诗巫市议会将不受理。”

另一方面，他表示，诗巫市议会2017年顾客日将于本月28日上午10时至下午6时，在诗巫大星购物商场橙色区域举行。“这是议会每年举办的会见顾客活动，向社会大众推介议会属下不同小组的功能与角色。”

“届时全体市议员将分为3个组别，即工程组、卫生与服务组及总务组，以接纳并回覆有关议会服务及基本设施维修的意见与问题。”

拿督张泰卿也指出，当天也将备有许多互动游戏及幸运抽奖环节，民众受促踊跃参与这项诗巫市议会2017年会客日活动。

甫完成提升工程

海唇街馬克律禁車進出

（本报诗巫25日讯）诗巫市议会提醒民众勿在海唇街及马克律甫完成提升工程的后巷进出或泊车，因为此举将对来往的行人构成潜在的风险。

诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员今日在议会常月会议上，提出了上述事项。同时，他也强调，议会将在近期公布拖欠泊车费的季度报告，以警戒违规停车的民众。

“那些在节庆或平日期间，将车辆非法停放在第一期和第二期城市广场周边及市中心的交通圈、路旁、沟盖或公共区域的车主，议会也决定对他们开出罚单，以避免对道路和绿化区域带来破坏。”

除此以外，拿督张泰卿指出，议会将对那些在泊车位和公共区域非法架设水泥或钢材斜坡道的商家采取行动，所有汽车装饰商店及修车厂经营者受促遵守议会条例，以免非法占用泊车位。

另一方面，他表示，议会近日发觉一些活动主办单位，在尚未获得诗巫市议会申请批准的情况下，展开活动项目的宣传及推广工作。

“我们必须再次强调，使用议会管辖范围下的所有设施及场地举办任何活动，在展开活动宣传及推广工作之前，即须提出申请并获得议会的批准。”

他宣称，议会将检视活动主办单位呈交的计划书并深入审查，并在总务与社区服务小组召开的会议上做出议决。“诗巫市议会也将在警方的配合下，对那些不遵守条例的活动主办单位采取严厉的行动。”

車夾傳單隨手丟

釀成公共衛生問題

（本报诗巫25日讯）商家将广告传单夹在汽车挡风玻璃上，车主经常随手一丢的做法，已经成为公共卫生的课题。

诗巫市议会主席拿督张泰卿促请商家，不要采用将广告传单夹在公众汽车挡风玻璃的举动，以免为诗巫带来脏乱的问题。

同时，车主也受鼓励勿随意将广告传单抛置在地上，共同来建造一个更清洁的城市。

另一方面，由诗巫市议会举行的2017年婆罗洲达人秀，今年共吸引了54支队伍参赛，这也是历年来最多的一届。

其中沙巴亚庇的参赛队伍共有10支丶美里10支丶古晋13支丶民都鲁9支及诗巫12支。同时，超过100位的参赛者是来自诗巫以外的城镇。

这项比赛将于11月24日在诗巫民众会堂举行半决赛，而决赛将于本月25日在同一地点进行。

24天捕160流浪狗

市會須耗資擴大籠子

（本报诗巫25日讯）由本月1日起至24日，诗巫市议会已经捕捉了160只流浪狗。

为了维护公众安全，负责捕捉流浪狗的人士须采取行动将流浪狗与不受控制的野狗捕捉后关起来。无可否认的，流浪狗数量的增加，会带来许多的风险，例如传染疾病、侵略性行为及攻击家畜等。

诗巫市议会主席拿督张泰卿说，市议会有必要花费更多的经费，扩大位于旧机场仓库的笼子，来安置这些被捕捉的野狗。

他呼吁不负责任的宠物主人，深入看待这些流浪狗所带来的负面影响，因为他们的自私行为，已经为公众带来许多的不便及问题。

事实上，虽然市议会经采取行动捕捉流浪狗，然而问题到今天仍然未获得解决。而随着西连狂犬病的事件爆发后，野狗所引起的社会问题已经得到民众更广泛的关注，包括在野党也强调当局须采取适当的行动处理野狗的问题。

在诗巫住宅区，流浪狗翻倒垃圾桶寻找食物已经是司空见惯的事，居民担心，这些流浪狗不仅会造成环境污染，同时，也会成为疾病传染的媒介。

提升夜市排水系統

市會與小販對話

（本报诗巫25日讯）为提升诗巫夜市周遭一带的蝴蝶公园停车场及十字街排水系统，诗巫市议会将重新安顿现有的夜市小贩，即迁往马克律停车场的旧夜市营业地点。

诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员今日在议会常月会议上，披露了上述情况。他说，议会已针对暂时搬迁的事项，与夜市小贩们进行了对话与交流。

“现有的蝴蝶公园停车场经营的夜市摊位，一旦在提升工程完工后，将可由176个增加至204个。”

他指出，这项排水提升工程由今年10月18日展开，直至今年12月27日，为期10周。而全体夜市小贩受促持续遵循诗巫市议会的条例，以确保顺利搬迁。

据了解，目前诗巫夜市在介于十字街及马克律的蝴蝶公园停车场营业，而在这之前，夜市摊位则集中于现有的马克律停车场。