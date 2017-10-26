269垃圾蟲罰單僅145繳清 市會收逾萬罰款

虽然市议会对乱丢垃圾的民众采取罚款500令吉的行动，然而，随意丢弃垃圾的行为仍然存在。

（本报诗巫25日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员指出，市议会从今年7月1日开始共发出269张罚单予乱丢垃圾的诗巫民众，只有145张或53.9%的罚单获得缴清，所收到的罚款达1万3千零10令吉。

以种类区别，市议会共发出67张或24.9%的罚单予乱丢烟蒂的民众，至于丢弃其它类型垃圾者，则被开出202张罚单。

今早在诗巫市议会常月会议上发言时，他说，触犯反垃圾法令的民众倘若不要或拒绝缴付罚款，将会被提控上法庭。

在市中心地带，他鼓励民众向市议会提供支援的证据，例如视频和相片，使议会能够对“垃圾虫”采取严厉的取缔行动。而在住宅区，民众如果发现非法丢弃垃圾的举动，也可在第一时间内通知议会。

对于市议会严厉取缔“垃圾虫”，拿督张泰卿强调，这并非议会意图要鸠收更多的收入，而是希望透过这样的行动，促使违犯反垃圾法令的人士改掉他们的坏习惯，共同塑造一个清洁的市镇，使全体人民受惠。

“其实，每次违犯者前来要求减少罚款时，我的内心都会感到痛苦，然而，即使面对经济上的困难，他们仍然需要缴付罚款。”

环境清洁是全体人民的责任，他呼吁民众给予诗巫市议会这项行动全力的支持，确保乱丢垃圾的事件不会再度发生，并且避免遭受不必要的罚款。

另一方面，诗巫市议会于本月1日推行的“2.0向塑料袋说不”运动，获得所有超市、商店的支持。

参与这项运动的商家，在周一、周六及周日3天不再为消费者提供塑料袋。

根据市议会的观察，许多民众保持配合的态度，热衷携带购物袋。同时，超市也为没有购买袋的民众，提供纸箱，盛装购买的商品。