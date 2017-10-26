包括6華區4土著區 砂31國席料僅10激戰

（本报诗巫25日讯）在即将到来的第14届国会选举中，倘若砂拉越的政治局势没有出现大幅度的变动，在全砂31个国会议席中，朝野双方仅可能在其中的10个选区出现激烈的碰撞，包括6个华裔选民过半的选区与4个土著选区！

若依据2013年国会选举的成绩显示，国阵在砂拉越取得逾1万张多数票的选区多达11个，多数票逾5千张的选区则达高达21个。而在砂拉越的土著选区，多数票超过5千张的，一般皆被视为国阵的堡垒区。

其中国阵多数票超过1万张的选区包括P.193山都望（2万零936票）、P.194柏特拉再也（2万1千443票）、P.197哥打三马拉汉（1万7千401票）、P.199西连（1万3千151票）、P.200巴当砂隆（1万1千260票）、P.201巴丹鲁巴（1万零964票）、P.204木中（1万零887票）、P.206丹绒马尼（1万零964票）、P.207伊干（1万零149票）以及P.213沐胶（1万2千764票）。

与此同时，按照砂拉越土著选民素来持有的保守态度，以及国阵长期以来的“政治策略”，上述21个选区选民的立场出现大幅度转向的机率非常微小。

事实上，在砂拉越的25个土著区中，希望联盟有取胜机会的土著选区目前看来仅有4个，分别是P.203鲁勃安都（4千零91票）、P.205砂拉卓（2千零81票）、P.210加拿逸（3千零42票）以及P.220巴南（194票）。

其中P.205砂拉卓国会选区下包含了1个伊班与1个马来选民为主的州选区，倘若马来选票出现10%的转向，希望联盟即有机会胜出。

而P.203鲁勃安都与P.210加拿逸国会选区则属达雅区，希望联盟若在这2个选区取得胜利，即需具备充足的资源与财力，同时选派的候选人素质亦深具关键性。

其实，在2013年的国会选举中，鲁勃安都因为砂工人党亦加入了战围，致使在野党的选票分裂，并拉大了朝野阵营的多数票差距，而在加拿逸区也出现了相似的选举现象。

至于P.220巴南国会议席，因着砂公正党主席巴鲁比安的“老巢”也在这个选区内，故此经被在野党视为是一个“有希望”致胜的选区。

另一边厢，砂拉越华裔选民占多数的国会议席计有古晋、实旦宾、泗里街、南兰、诗巫与美里，预料来届大选势将战况空前，尤其在拉让江流域的3个选区！