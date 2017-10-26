去年國陣成功拿下9席 另5區燃希望火？

砂人联党上下一心，矢言在来届国选重夺更多议席。

（本报诗巫25日讯）砂拉越国阵在2016年砂州选举中，取下了巴都吉当、石角、芦勃、马拉端、南甲、巴旺阿山、都东、卑尔骚和史纳汀州选区，经燃起了重夺实旦宾、泗里街、诗巫、南兰和美里国会选区的希望之火！

在实旦宾国会议席下的3个州选区，即哥打圣淘沙、巴都吉当与石角区，国阵取得2胜1负的成绩，在泗里街国会选区内的芦勃与马拉端州选区则全面胜出。

此外，在诗巫国会议席下的巴旺阿山、南甲与柏拉旺州选区，国阵取得2胜1负的成绩。至于南兰国会选区下的武吉阿瑟与都东州选区为1胜1负，而在美里议席下的卑尔骚、埔奕与史纳汀州选区，国阵则取得2胜1负。

有鉴于此，许多砂州国阵领袖“单纯”地相信，只要保住2016年州选举的得票，国阵即能顺利攻下实旦宾、泗里街、诗巫与美里区。同时，在野党在南兰区也可能“大意失荆州”。

倘若根据以往的国州选举成绩来看，朝野在砂拉越华裔选民占多数的议席中，往往国会选举与州选举的得票率，存在著明显的差距。而这种堪称有趣的选民政治取向，在第14届国会选举中会否消弭，则尚待进一步观察与分析。

无可否认的，2016年砂州选举的政治气候，与即将到来的第14届国会选举，已出现了全然不同的发展。在砂州选举中，由已故前首长阿德南所营造的“阿德南政治效应”，无疑发挥了极大的作用，并直接致使火箭失去了“半壁江山”。

惟在国会选举中，首相纳吉的“政治光环”显然已被当前国家的经济状况与混乱的政治局势全面淡化。同时，他在过往所塑造出来的“一诺千金”与“一个马来西亚”口号，也因著一马公司所衍生的种种负面问题，而失去了应有的政治功能。

故此，若朝野政治领袖纯粹“引用”州选举的成绩，来评估来届大选将产生的结果，很可能会出现“差之毫厘，谬以千里”的两极化现象，进而尝到政治苦果。

而事实上，因著国内政治局势的日趋复杂和混乱，传统的政治预测与评估已不适用於分析当前的政治发展。此外，愈来愈多选民反映出来“其实你不懂我的心”的态度，也已扰乱了朝野政党的政治布署工作，从而卷入“民心难测”的政治习题中！