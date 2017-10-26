希聯能否取得突破 投票熱潮主導結果

（本报诗巫25日讯）希望联盟在砂拉越能守住6个华裔选民占多数的选区，并取下另4个土著选区吗？这在很大的程度上胥视选民投票的热潮，并将对选举成绩起着关键性的作用！

事实上，在2013年国会选举中，在野党最终能成功取下实旦宾、诗巫、南兰及美里选区，“改朝换代”的政治口号起着极大的作用。当时游子纷纷回乡投票，大幅推高了投票率。

“改朝换代”的口号在2008年国选开始推出，历经了10年，迄今仍未见实质成效，且似乎已失去“一鼓作气”的政治动力，而今进入“再而衰、三而竭”的窘境。有鉴于此，这个政治口号所表征的政治生命，在现阶段明显已进入了衰退期。

与此同时，当前两大政治联盟激烈交锋，导致国家政治局势动荡不安，这种情况已经冲击部份选民，并对当前的时局逐渐产生了“政治倦怠症”的心态，因而对政治课题或政治局势发展兴趣缺缺。

于是被认为背后有着国阵色彩的“废票联盟”，紧紧捉着“投废票”论，持续性地向人民散播投废票的负面言论，即是有意进一步催化“政治倦怠症”心态，使其影响力进一步扩大，从而达致政治目的。

基此，2013年各地游子热烈回乡投票的热潮会否再现，在希望联盟尚未掀起更大的政治动力之前，以目前体现的“政治魅力”来看，确实难以拔高选民的投票率，并或成为希望联盟步向布城的最大致命伤。

在砂拉越6个以华裔选民为主的选区，倘若来届大选回乡投票的热潮剧减，则在野党欲力保实旦宾、泗里街、诗巫、南兰与美里选区，势将面对极大的政治压力。

无庸置疑的，首相纳吉推行的一些政策，例如华教连续2年拨款不到位，涉及一马公司新闻，以及2017年财政预算案无法兑现砂拉越州选举时许下的推行更多发展计划的承诺等等，经让砂拉越广大华社感到不满，并为在野党营造了较为有利的条件。

另外，因着消费税的实施，已严重冲击砂拉越的经济领域，市场景气萧条，商业领域蒙受沉重的打击，并导致许多小商家被迫结束营业，这些因素或将成为在野党在来届大选中的竞选助力，惟实际上具有多大的成效，尚有待评估。

可以预料的是，6个以华裔选民占多数的选区，将是朝野必争的重要政治版图，同时也将是砂拉越朝野在第14届国会选举中碰撞最为激烈的国会选区！