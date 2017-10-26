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占瑪欣：強制遵從守則 工程局應立下榜樣

发布于 October 26, 2017
砂工业发展部助理部长拿督朱莱喜纳拉威(右3)代表不克出席的砂州副首长拿督阿玛占玛欣博士出席砂州公共工程局论坛欢迎宴。左3为砂拉越公共工程局局长祖莱米。
砂工业发展部助理部长拿督朱莱喜纳拉威(右3)代表不克出席的砂州副首长拿督阿玛占玛欣博士出席砂州公共工程局论坛欢迎宴。左3为砂拉越公共工程局局长祖莱米。

（本报古晋25日讯）砂州副首长拿督阿玛占玛欣博士强调，在砂拉越迈向迅速发展阶段之际，作为州内首要工程机构的砂公共工程局应该立下榜样，强制遵从所有工程的健康、安全及环境守则。

他认为说，由于健康、安全及环境元素所带来的影响甚大，因此这些元素应该被纳入每项工程最初的管理系统中。
也是人民党主席的占玛欣是于昨晚受邀出席第二届砂州公共工程局2017年论坛活动欢迎晚宴上致辞时，如是称。由于其不克出席，因此其讲词由砂工业发展部助理部长拿督朱莱喜纳拉威代读。
讲词中，占玛欣表示州政府正努力打造砂拉越于2030年成为全马最发展的州属，因此必须要预防任何形式的工地意外，且这也代表着发展州属应该要有的好品质。
“我也希望承包商不要因为担心自己因为造成工地意外而不向上报告，因为毕竟有关报告主要是希望能够解决最根源制造意外的问题，同时也能让承包商从中学习如何避免同样的意外不再发生。”
他说，由于有许多的工程场地，不一定都有办法禁止大众经过，因此所谓的安全及健康不只局限于工作人员而已，承包商也应该确保工地时刻安全，以及有关工程的品质及施工进度。
他认为是，倘若这些承包商想继续在发展计划中受惠，就必须要在健康、安全及环境工作上有优越表现，并确保每一个工作人员的生命都得到保障。

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