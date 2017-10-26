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隔20年向退休老人追稅 張健仁：想錢想瘋了

发布于 October 26, 2017

（本报古晋25日讯）行动党砂州主席张健仁对于所得税在时隔20年后向一名77岁的退休老人追讨个人所得税的做法无言以对，并坦言此举非常不合情理，想钱想疯了。
针对此案昨早为当事者朱祥祯在推事庭辩护后，张健仁欣慰最终推事同情当事者的遭遇，而允许他以每个月50令吉的偿还方式去偿还所拖欠的2千437令吉96仙的所得税。
张健仁向媒体阐释有关事件时说，朱氏是于今年1月27日收到所得税所发出的信函，要求他偿还过去1993年至1999年还少的税务，不过当时他并不清楚是什么信而没去理会。但随后在9月28日收到一封法庭逮捕令，要捉他进监牢。随后其儿子有设法向所得税交涉，并希望能通融以分期付款半年期方式来偿还，但却不被接受，硬要将他拉上法庭。
对此，张健仁觉得这是一种非常欺压性的手段，因此决定代表朱先生上庭抗辩。
“在我于法庭陈词有关当事人的情况后并提出每月还50令吉的建议，税收局的代表律师也就没提出反对。法庭推事即认同当事人只需每月还50令吉。”
无论如何，他表示曾经作为一名木匠的朱先生已退休多年，且在他退休前的某私人公司就职时，其最后的工钱为1千550令吉，且过去的税务公司都会为其扣，因此并不懂公司有没有还少。
在过了20年后的今天，所得税才来追讨这笔拖欠费用，此举显得非常不公平，且以这种欺压手段对付一名77岁的老人来说根本不合情理。
他说，正所谓“君子爱财取之有道，而此事件也告诉大众日后要将所得税的收据收好，包括即使死了也要收好，因为他就曾经碰到一个人死了18年后，所得税竟然还向这名“死人”追讨所得税。

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