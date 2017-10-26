拉曼大學與愛禮沃 交換合作諒解備忘錄

（双溪龙25日讯）爱礼沃（iREWARDS Berhad）创办人曾永安和共同创办人成国云一行人于日前（10月19日）来访拉曼大学双溪龙校区，与拉曼大学校长拿督蔡贤德教授高级院士进行合作谅解备忘录交换仪式。通过这项合作协议，双方将共同合力推进电子商务事业发展，为双方带来共同利益。

共同见证这项仪式的包括了马来西亚中小企业拓展中心总执行长符策勤、拉曼大学副校长（国际与学术发展）尤芳达教授、双方职员以及学生等。

对于双方缔结的合作关系，蔡贤德表示电子商务正处于快速发展期，这个新趋势无疑将会是一个让毕业生学习的好机会，他同时也指出经济形势不断地变化，与电子商务公司相互作用、加强合作是必要的。“我们希望在不久的将来，拉曼大学能够培养和创造更多的企业家。”

成国云则表示此项合作有助于把马来西亚中小型企业提升到一个新的商业水平，并增强他们的盈利能力，让马来西亚成为高收入国家，进而实现马来西亚2020宏愿。他同时认为青年是国家珍贵的资产，也相信通过与拉曼大学多个领域的合作，将促使学术界里的人才与创新思想能够被挖掘以及充分发挥。

符策勤也在仪式上分享他在中国有关电子商务的体验，并表示电子商务的迅速发展促使它已经不是“未来”， 而是“过去”，他同时鼓励马来西亚中小型企业抓紧趋势，展开行动以拓展更多商业机会。