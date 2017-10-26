歐元區PMI微降 通膨升溫

（华盛顿25日综合电）欧元区10月的综合采购经理人指数（PMI）显示，民间企业景气比上月和缓，但仍维持一定的成长动能，且有通膨压力升温的迹象。分析师认为，欧洲央行（ECB）很可能如市场所料，在26日宣布缩减购债计划的时间表。

根据IHS Markit对欧元区5,000家制造业和服务业的调查结果，10月综合PMI初估值为55.9，较9月的56.7下滑、也低于市场预测的56.5，但指数仍远高于象征景气荣枯分界的50之上，也优于近年来的平均值。

IHS Markit分析师哈克说，德、法仍是主要成长动力，其他地区的扩张力道稍微趋缓了一些，但整体而言还是很强劲，如果PMI能继续维持这种良好表现，推估欧元区第4季经济成长率季比可望达到0.6％至0.7％，这比路透调查后预估的0.5%成长率要好。

欧元区今年可望交出2007年至今最佳的经济成长率，ECB经济学家预测全年成长率为2.2%，去年为1.8%。市场普遍预测，ECB将在本周的决策会议上宣布，自明年开始缩减购债计划的规模。

10月指数主要被服务业PMI拖累，其读数从9月的55.8下滑至54.9，但鉴于企业正以十多年来最快的速度聘雇人力，成长趋缓的情况应该不会持续太久。

制造业表现突出，PMI攀抵六年半以来最高的58.6，显示欧元今年来的升值走势尚未打击到出口。受访企业接单情况稳定，新订单指数从58.5略为上升至58.7。

虽然欧元区通膨率距离央行目标还有一大段距离，但是PMI报告显示，民间企业涨价幅度为六年来最大，物价压力逐渐升高，而且受访企业对人力需求旺盛，也有助于带动薪资、乃至于通膨升温。