馬混雙法羽悲喜交加 銘君進順敏出

陈健铭/赖沛君进入法国超级赛次圈。

（巴黎25日综合电）2017年世界羽联法国超级赛周二在巴黎开战，大马队率先出击的2支混双一进一出，打进上周丹麦赛4强的吴顺发/赖洁敏未能延续气势，轮到种子队友陈健铭/赖沛君取得开门红挺进正赛次圈。

陈健铭/赖沛君在上周丹麦超级赛“一圈游”早早出局，这次他们终于取得佳绩，继续扮演泰国的尼毕蓬/宗功攀的“克星”角色，以22比20、21比13达致今年对战3连胜（此前是德国公开赛和韩国超级赛战胜以上泰国组合）。“铭君”接下来将在周四迎战法国组合罗南/奥德蕾，后者惊喜地两局直落淘汰了上周主场超级赛晋级次圈的丹麦组合安德拉斯姆森/丽妮。

而休战3天后紧接出场的吴顺发/赖洁敏，首圈就第一次面对韩国崛起组合、7号种子徐承宰/金荷娜的硬战，只能在交手32分钟后以16比21、14比21的比分败下阵来，没能在本站再进一步。与“铭君”一样止步丹羽首圈的陈炳顺/谢宜茜并没报名本站比赛，因此陈健铭/赖沛君成为大马队本站唯一打进16强的混双代表。

其他混双赛事方面，中国队取得全胜，2天前才打完丹羽决赛取得亚军的郑思维/陈清晨、鲁恺/黄雅琼等四对组合携手晋级，刚迎丹羽夺冠“神话”喜讯的香港邓俊文/谢影雪和印尼奥运金牌组合汤多威阿末/丽丽雅娜等人也顺利过关。

大马队本站焦点除了周三将登场的男单天王李宗伟，更是国羽2支顶级男双拆档重配后的首场国际赛，吴蔚升联手张御宇的本站首个对手是兼项出战的邓俊文，后者搭档柯展聪；陈蔚强则与王耀新对垒德国的琼斯扬森/索万尼，预料闯关难度不大。另外一支大马男双吴世飞/诺伊祖丁得益于有人退赛，直接晋级正赛，将硬碰日本的保木卓朗/小林优吾。其他尚将登场的大马选手有女单谢抒芽、女双宋佩珠/郑清忆和温可微/许嘉雯。