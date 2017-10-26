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小潘準備就緒 出戰跳水大獎賽

发布于 October 26, 2017

（吉隆坡25日讯）大马“跳水公主”潘德蕾拉表示已准备就绪，与梁敏仪和张俊虹等人迎接本周五于武吉加里尔水上中心主场开始的世界跳水大奖赛大马站挑战。
日前遭遇教练性侵和禁药丑闻缠身的大马跳水队放眼摆脱阴影，其中在本赛季初就为了学业和养伤而减少出赛的潘德蕾拉，除了强项女子跳台赛，她更将久违地与上一代跳水公主梁敏仪联手跳台双人赛，这也是她俩继去年3月世界系列赛北京站“铜”乐之后首次再度合作。
据悉，梁敏仪此位置乃接手目前正调整边养伤的世界冠军张俊虹，后者本站仅参加混双跳台赛项(携手新人杰森)。小潘和俊虹在今年匈牙利世锦赛合作拿下双人跳台铜牌。
也将与敏仪在11月9日至12日的澳洲黄金海岸站出战同样项目的小潘说：“这两站比赛将是我备战明年共运和亚运会计划的开始，所以我主要是寻求适应回比赛和动作，并从中国和其他选手身上学习。”她也重申，她的伤已恢复得七七八八，但由于共运会前时间不多，因此暂搁提高动作难度系数。
另一厢，吉隆坡东运会时夺得1米板金牌的张俊虹则称没把握能在这次东运后实力检验战拿下奖牌，“毕竟我还在逐步恢复中，偶尔背部伤处会觉得痛，因此不会太施压自己。”
大马跳水队主教练杨祝梁表示，队伍今年仅剩大马和澳洲两站世界跳水大奖赛任务，退出了期间11月2日至5日的新加坡站。“这都是为了避免队员的赛程过密，选择澳洲站就是看重那是明年4月共运赛场的关系。”

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