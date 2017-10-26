許德忍：傳播正確訊息 媒體扮要角

砂新闻从业员协会联合会会长杨万勇（左2）移交邀请函给砂华总会长许德忍。

（本报美里25日讯）砂华总会长许德忍称，媒体在传播正确的讯息上扮演着事关重要的角色。

他是今早与砂新闻从业员协会联合会会长兼肯雅兰新闻奖筹备会主席杨万勇与团队时，如斯提到。

他指出，在资讯信息迅速传播的时代，加上网际网络的泛滥使用，媒体仍时刻守在中立立场，每天都在为大家提供最正确的消息，务求做到求证、考察、了解和快速报导的程序。

“年度肯雅兰新闻奖不仅是媒体界一年一度的盛大活动，今年落在美里更是让大家可以借此机会见证美里多年来的蜕变。”

也是美里华总会长的许德忍预祝该团队可以将这次的新闻奖办得有声有色，也希望大家可以加入更多不一样的元素，让该晚宴可以呈现更多异样的风采，让大家在美里留下深刻和美丽的印象。

此外，他希望大家可以借此机会在美里各角落走动，不仅能更加深入了解美里的风土民情，感受美里人各民族的热情奔放，还能享受美里的独特美食、海边风景和享受购物乐趣。

该团队稍后也前往拜会联民党埔奕主席蔡金忠，并邀请他出席该活动。蔡金忠感激媒体的要求，也认同他们一直以来的付出。