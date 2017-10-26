劉久健：籃運 重要活動之一 廉中注重全方位教育

廉中第11届陈康南杯篮球赛联合开幕剪彩仪式。

（本报美里25日讯）廉律中学董事长拿督斯里刘久健披露，廉律中学注重全方位教育，注重德、智、体、群、美、劳六育均衡发展，旨在培育品学兼优、文武双全的高素质人才，篮球运动也是该校注重的活动之一。

刘久健是在第11届拿督巴丁宜丹斯里陈康南挑战杯（13岁以下）校际篮球锦标赛开幕仪式上如此说道。

他说，在廉中，学生真正实践了“努力学习、快乐成长”的生活目标。除了在课室上课，学生也有机会体验丰富多彩的课外活动，包括义卖会、文娱晚会、篮球比赛、挥春比赛、新春舞狮等等。

刘久健指出，廉中自2006年拟定革新计划后，学生无论在学业或课外活动都非常杰出，这无疑是有远见的董事和学校管理层努力经营的成果。

他说，良好的教育是孩子唯一能往上爬的阶梯，给予孩子最好的教育是为孩子的前途注入最好的投资和保障。中学年龄（13至18岁）是孩子们学得最多与最快的阶段。所以中学教育对孩子前途的影响最具深远。选择一所最佳的中学对孩子的前途是非常重要的。

刘久健欢迎小六生报读美里首间五星级中学——廉中，踏进廉中的校门成为高素质学生，将来成为社会精英，为国家献力。

房按民：謹慎挑選後才決定

廉中最適合小六生

（本报美里25日讯）廉中首席执行员拿督房按民博士呼吁家长认清现实社会的需求和孩子们的未来需要，为子女报读廉中（美里首间五星学校），接受最佳教育，为将来的前途铺路。＂学校有多间供选择，但孩子的前途只有一个＂，所以，父母宜谨慎为子女挑选最好的中学。

房按民于今午该校第11届陈康南杯篮球赛开幕时如斯称。他说，今年共有15支来自6所华小的队伍参加比赛，除了杜当华小（上届冠军）、美公、北校、埔奕中华，尚有来自马鲁帝与石山华小的球队。

他感谢与赞扬峇南篮总、石山艺城摩托、啟蒙校董部及石山篮总主席郑诗财廉中名誉董事对篮运的大力支持，使陈康南杯篮球赛一届比届更成功。

今届的球赛学生筹备会主席为初二的李宜安，学生顾问及协调主任为同班的郑智強，他们都是很懂事和很有责任感的廉中模范生及篮球员。

房按民代表校方感谢丹斯里陈康南慷慨赞助廉中常年13岁以下美里省篮球锦标赛，如今已迈入第11年。他鼓励美里各小学踊跃参与有关比赛，让小同学有机会享受到打球的乐趣。

他说，廉中以纯英语教数理，是全国唯一有国际数理及英语考试（JSME）的中学。廉中生只读一个“三轨合一”的课程，便足以应付多种考试，考取较多有价值的文凭。三合一课程包含国中、独中及国际学校的三种课程的精华与优点。多一种文凭，多一种便利，多一种能力，及多一重的价值，更代表着廉中生的价值与素质远远高于其他学生。

实际上，廉中课程不断革新，目的是要确保廉中生的程度不亚于其他较先进国家或地区如新加坡、香港、英国等地的同龄学生。

有鉴于此，凡是国中生或其他独中生有的，廉中生都有；廉中有的，如JSME，其他学校却没有。

廉中推动全方位教育，重视学生的各种才能与潜能，并给予特别关注和奖励。除了8A、7A的优异生，课外活动有杰出表现的学生也享有特别福利和优惠。其他学生在年终大考获得85％以上的平均也将在隔年获得学费全免。所以，只要肯用功，全体廉中生都有同等的机会获得奖学金。

房博士说，无论被教育部派去哪间中学的学生都可直接到廉中报读，不受任何限制。原因是廉中是一所独中，可自由招生。反之，学生不能由一所国中随意转去另一所国中，除非事先获得教育部的批准。只有独中可自由招生。

陳康南挑戰杯

美公杜當華小戰況激烈

（本报美里25日讯）第11届拿督巴丁宜丹斯里陈康南医生挑战杯小学组（13岁以下）校际篮球锦标赛今日在廉中拿督李德福体育馆正式掀开帐幔，共有15支男女（9男、6女）队伍将在接下来的3天内进行32场对决争霸赛。

今日在男子组B项中美里中华公学 A对垒杜当华小B的战役中，整场赛事激烈振奋、高潮迭起。比赛开始时，双方队员都迅速掌握了比赛节奏，而美公的14号球员率先进球，先夺2分。双方在第一节都以快攻为主，你来我往，实力均衡，比分接近。第一节结束时，以美公6比4分暂时领先。

第二节开始，双方队员仍快攻不断，攻守之间更是谨慎，两边都没法攻破对方的防守，最终以8比8平分结束第二节比赛。

第三节时，因为比分接近，双方队员皆想突破困局，导致屡屡出错，更各自有球员犯规而被罚球。在第四节起，双方队伍都调整战略，采取全场紧逼的战术，让比赛更显得精彩。尽管都是快攻，但是美公力度以及强度明显不如杜当华小，所以比分渐渐拉大。最终杜当华小以24比21勇挫美公。

值得一提的是，杜当华小B队中的主将黄汉谦在全场赛事中表现亮眼。今年6年纪的他，才加入校队2年，已连续2年代表出征挑战杯赛事。他一人独揽此赛事的总得分6分，不管是带球、运球、传球、上篮，皆熟练有加，成为全场瞩目对象。

随后的赛事为女子组B项中的美里北校对垒杜当华小B。第一节中，赛场上的双方队员体格相当，拼抢很激烈，带球、运球、投篮等一系列动作潇洒、规范，引来围观同学一阵阵地喝彩。杜当华小率先打破0分僵局，双方你攻我挡，比赛结束时比分为0比4。

紧接着第二节开始，北校攻势猛烈，急于拿分。然而杜当华小防卫深严，半步不让。面对来势汹汹的杜当华小，北校积极突破重围，在第二节即将结束时，终于成功破零，进了1球，取得2分。

第三节时，双方队员竭力拼搏，得分不易，虽然比赛中也有意外跌倒的发生，可是每个人并没有因此影响了比赛情绪，队员之相互安慰一下接着再来。

到了第四节，杜当华小越战越勇，每个队员都积极跑位，为队友作掩护，还时不时有精妙的传球、漂亮的配合和精彩地上篮。尤其是10号球员许可欣更一人独投6分，更让杜当华小占尽优势，把比分越拉越大，并乘胜追击，频频强攻得分，仅这环节就夺10分。最后比赛比分定格在2：22，杜当华小胜出。