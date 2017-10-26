7團體聯辦 29日捐血運動

（古晋25日讯）晋汉连省华靑团主催，古晋区红新月会及砂拉越中央医院血库的配合下，由古晋东岳观靑年团、妇女组、普觉佛堂、古晋自由摩托商会、古晋C罗浮童军团、东成脚车队、古晋脚车俱乐部七个团体联办捐血运动。

‘捐血运动’将于2017年10月29日(星期日)早上9时至下午2时举行，地点在普觉佛堂。此次活动宗旨是协助解决目前中央医院血库新鲜血液存量不足的问题，另外借此活动联谊7个团体的会员们一起相聚培养情谊及日行一善。

当天的活动除了捐血活动之外，并设有给儿童参于的图画填色游戏(备有礼品)。

主办单位会提供填色纸，参赛者必须自备原料及彩绘工具，例如蜡笔或颜色笔，及铅笔等。除此之外，当天也准备了青少年佛歌乐团的表演。另外，普觉佛堂也准备早餐和午餐给岀席者。

主办单局也特别感谢赞助此项捐血活动的常年总赞助商，即利安集团，福平机构，同美进出口贸易公司。此次捐血活动的赞助商还包括建丰食油厂有限公司赞助面包油，琪琳冷藏食品(马)有限公司赞助牛奶，春华贸易赞助饼干，能量水有限公司赞助矿泉水，金源贸易有限公司赞助果冻及古晋自由摩托商会赞助白米。

凡是成功捐血者都可获赠上述礼品各一份以示感谢(由于部分赞助品的数量有限，先到先得)主办当局也呼吁捐血者当天尽早前往捐血，若有任何疑问请拨电询问：012-8226252（东岳观青年团署理团长李国豪）。



