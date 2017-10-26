首页 新闻 南砂新闻 7團體聯辦 29日捐血運動

7團體聯辦 29日捐血運動

发布于 October 26, 2017

（古晋25日讯）晋汉连省华靑团主催，古晋区红新月会及砂拉越中央医院血库的配合下，由古晋东岳观靑年团、妇女组、普觉佛堂、古晋自由摩托商会、古晋C罗浮童军团、东成脚车队、古晋脚车俱乐部七个团体联办捐血运动。
‘捐血运动’将于2017年10月29日(星期日)早上9时至下午2时举行，地点在普觉佛堂。此次活动宗旨是协助解决目前中央医院血库新鲜血液存量不足的问题，另外借此活动联谊7个团体的会员们一起相聚培养情谊及日行一善。
当天的活动除了捐血活动之外，并设有给儿童参于的图画填色游戏(备有礼品)。
主办单位会提供填色纸，参赛者必须自备原料及彩绘工具，例如蜡笔或颜色笔，及铅笔等。除此之外，当天也准备了青少年佛歌乐团的表演。另外，普觉佛堂也准备早餐和午餐给岀席者。
主办单局也特别感谢赞助此项捐血活动的常年总赞助商，即利安集团，福平机构，同美进出口贸易公司。此次捐血活动的赞助商还包括建丰食油厂有限公司赞助面包油，琪琳冷藏食品(马)有限公司赞助牛奶，春华贸易赞助饼干，能量水有限公司赞助矿泉水，金源贸易有限公司赞助果冻及古晋自由摩托商会赞助白米。
凡是成功捐血者都可获赠上述礼品各一份以示感谢(由于部分赞助品的数量有限，先到先得)主办当局也呼吁捐血者当天尽早前往捐血，若有任何疑问请拨电询问：012-8226252（东岳观青年团署理团长李国豪）。

建丰食油厂有限公司代表（左3）移交赞助品予东岳观青年团英文书林明光，左1为东岳观青年团署理团长李国豪、福利组组长杨力竞、华青团团长林学定和华靑署理团团长陈方浩见证。
建丰食油厂有限公司代表（左3）移交赞助品予东岳观青年团英文书林明光，左1为东岳观青年团署理团长李国豪、福利组组长杨力竞、华青团团长林学定和华靑署理团团长陈方浩见证。
  • ent03

    趙薇火紅戰衣闖東京電影節

    【东京26日讯】 第30届东京国际电影节昨日于东京六本木山举行开幕礼，担任宣传大使的桥本环奈打头阵走红地毯，还有苍井优、宫崎葵、满岛光、常盘贵子与饭岛直子等多位影星出席，开幕电影是…
    October 26, 2017
    2 second read
  • ent04

    《大鐘獎》帝后薛景求崔嬉序爆冷出線！

    【首尔26日讯】 第54届大钟奖昨晚在世宗文化会馆揭晓，影帝热门人选宋康昊、赵寅成纷纷落马，由49岁薛景求以《不汗党：地下秩序》爆冷胜出，他穿着片中蓝西装领奖，笑说：“我们电影没获…
    October 26, 2017
    0 second read
  • ent05

    金牌經紀人陳自強夢中離世 成龍“沒你就沒我”哀悼泯恩仇

    【香港26日讯】 “金牌经纪人”陈自强（Willie）前晚深夜于睡梦中离世，终年76岁，他于80年代起，担任过不少巨星张曼玉、钟楚红、李连杰等经纪人，更一手捧红成龙，在娱圈经纪人界…
    October 26, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 砂工业发展部助理部长拿督朱莱喜纳拉威(右3)代表不克出席的砂州副首长拿督阿玛占玛欣博士出席砂州公共工程局论坛欢迎宴。左3为砂拉越公共工程局局长祖莱米。

    占瑪欣：強制遵從守則 工程局應立下榜樣

    （本报古晋25日讯）砂州副首长拿督阿玛占玛欣博士强调，在砂拉越迈向迅速发展阶段之际，作为州内首要工程机构的砂公共工程局应该立下榜样，强制遵从所有工程的健康、安全及环境守则。 他认为…
    October 26, 2017
    0 second read

  • 隔20年向退休老人追稅 張健仁：想錢想瘋了

    （本报古晋25日讯）行动党砂州主席张健仁对于所得税在时隔20年后向一名77岁的退休老人追讨个人所得税的做法无言以对，并坦言此举非常不合情理，想钱想疯了。 针对此案昨早为当事者朱祥祯…
    October 26, 2017
    0 second read

  • 涉奸4歲女童 嫌犯延扣7天調查

    （本报古晋25日讯）日前涉嫌奸污4岁女童的8名越南籍嫌犯，今日被法庭批准延扣7天调查。 据悉，8名越南籍嫌犯是随着女童父亲在等候渔船完工期间，暂时居住在女童外婆位于马当地区住家。 …
    October 26, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭