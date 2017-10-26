黃順舸：節省 許多時間 砂可設數碼自由貿易區

砂州国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸（中）在GDEX董事经理兼集团首席执行员张泽链（左）陪同下，为GDEX 电子商务枢纽和远途运输线主持开幕仪式。

（本报古晋25日讯）砂州国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸希望，砂拉越可设立和拥有属于州本身的数码自由贸易区（Digital Free Trade Zone），以期能在推行砂数码经济和电子商务政策上迈进一大步。

他说，砂拉越若有了数码自由贸易区，就好比行驶在快车道上带往我们朝向数码经济的目标。

无论如何，他称，这是他的建议也是他的愿景，虽然私底下曾经和首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里谈及此事，但，还没正式向首长提呈相关建议。

他是代表首长出席GDEX电子商务枢纽和远途运输线推展礼后，在新闻发布会上如是向媒体披露。

他说，近期在吉隆坡国际机场推展的数码自由贸易区目是全国性的，因此希望砂拉越也能拥有属于自己的数码自由贸易区。

不过，鉴于相关事项和决定涉及政策决策，因此都需要依照政策来实行。

无论如何，黄顺舸称，砂拉越和西马半岛隔着南中国海，所以如果能在砂拉越设立数码自由贸易区，便会节省许多时间。

获询及倘若砂拉越在未来有望设立数码自由贸易区，那将归政府还是私人机构营运时，他表示，这方面私人机构可协助政府，共同努力来进行这项任务。 而最为适宜建设数码自由贸易区的地点，他认为当然是靠近古晋国际机场，不过，一切都交由首长决定。

针对砂拉越州民以来线上电子商务的数据，部长表示这并不容易追踪，不过几乎所有人都尝试网购。

他披露，首长也将在11月份召开的州议会提呈砂多媒体委员会法令来管制。

知識型經濟是全球趨勢

數碼轉型無可避免

（本报古晋25日讯）砂国际贸易及电子商务部部长拿督斯里黄顺舸表示，鉴于全球经济模式目前是朝向知识型经济发展的趋势，因此，砂州人必须赶上这大经济体的列车。

他说，砂拉越电子商务及数码经济起步慢，因此在提升州民对数码经济电子商务的掌握和参与将是一大挑战。

他坦言，虽然在转型上对一部分人来说不容易，但是却也无法避免这是必须面对的挑战，毕竟唯有朝向数码经济才能确保砂州能持续前进。

他指出，和西马相较下，砂拉越州在朝向电子商务和数码经济的方向明显落后许多，这也是为何砂州首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里积极推动砂数码经济。砂州政府也希望获得一些相关企业及机构的协助。

黄顺舸称，虽然整个过程需要一段很长的时间才能进入真正的知识型经济体。 不过，州政府会努力达到这个目标。

他提及，2015年在区域电子商务市场为我国到来了23亿令吉收入，若砂拉越能在这方面做出贡献，相信我国在2025年可达到50亿令吉的收入。

黄顺舸是代表首长出席GDEX 电子商务枢纽和远途运输线推展礼，致辞时也称，世界已经被全球化的影响而改变，这与过去已经有很大的差别甚至可说是两回事。这些改变，不管是透过科技技术、资讯、通讯、传送或贸易，已走向无边界世界及商业模式。

故此，他说，这是没有选择的世界，唯有参与和竞争，因此必须拥有良好的讯息及杰出商业经营，而GDEX公司就是其中之一。

他指出，GDEX作为我国主要的速递公司之一，目前所进行及即将进行的事务都与其掌管的部门及其职务有大关连。而GDEX公司与大马通讯及多媒体委员会（MCMC）领导层也在今年9月26日前往拜会阿邦佐哈里，甚至提到砂拉越可以及必须朝向电子商务发展前进。

他相信，砂州政府可与GDEX一起努力，并在大马通讯及多媒体委员会的协助下将砂拉越数码经济及电子商务推向更高一层。而这方面，也需要一些精英提供协助；而所谓的精英，必须具备3C，即概念（concept）、胜任（competence）及连接（connection）。

黃順舸：已見過首相首長

國選候選人由二人定奪

（本报古晋25日讯）砂联民党主席拿督斯里黄顺舸一再强调，第十四届全国大选候选人事宜一切交由砂首长兼砂国阵主席拿督巴丁宜阿邦佐哈里，及首相兼全国国阵主席拿督斯里纳吉来定夺。

他表示，本身已经见过首长，近期也有和首相会面，所以一切还是由国阵领袖来决定。

不过，他说，不要再为了由谁担任候选人，哪一位候选人高胜算事宜争论。

无论如何，他接着说，联民党也在积极走入基层，勤劳服务人民。

对此，他希望这些候选人能获得国阵最高领导的认可。

也是砂第二财长兼砂州国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸代表首长出席GDEX 电子商务枢纽和远途运输线推展礼后，在新闻发布会上发表谈话。