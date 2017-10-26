無情大火吞噬2長屋 450人流離失所

实务地马章林凯长屋和章拜查里遭火魔吞噬，长屋陷入火海。

（本报美里25日讯）无情大火又吞噬2座长屋，这次高达450人流离失所，幸无人伤亡！

此火患于今日下午4时许，发生在实务地的马章林凯（ Majang Ak Ringkai） 长屋和章拜查里（Jambai Ak Zali）长屋，消防与消拯局接到消息后，美里区和罗冰分局已派员前往灌救。

根据消防局消息指出，前往上述2座长屋需通过油棕园，道路狭窄，两辆车同路难行，必须其中一方靠草丛才能通车。

进入下午由美里所派出的救护车在抵达长屋道路时，因为许多四轮驱动车和一些轿车都停放在路旁，使救火车难以驶入。

不但如此，停放在路旁的车辆司机都没有在车内，都进入火灾现场，因此没有人能移车，因为车主来自该长屋或长屋居民的亲戚，因此，使到救火车都被堵在其中。

初步报告显示，马章林凯长屋共有45间门户，250人居住；章拜查里有36间门户，共有200人居住。

至傍晚6时30分火势已受控制，以上2座长屋完全烧毁，起火原因和损失仍有调查和估计中。

根据今晚8时最新消息，在火患当中，有4间屋子和储藏室没有受到波及。所有受影响的居民分别到住在临近的亲戚家住宿，以及在油棕公司礼堂暂时安顿他们。