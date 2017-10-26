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重建工程開始 砂督吊橋2019年9月竣工

发布于 October 26, 2017

（本报古晋25日讯）于2004年10月7日凌晨因安耐不住岁月摧残而崩断的砂督吊桥，今午在首长拿督巴丁宜阿玛阿邦佐哈里主持重建动土礼后，预计会在2019年9月竣工，再次重现在人们眼中。
副首长拿督阿玛占玛欣致辞时指出，这座建于1926年的吊桥是一座极具标志性的历史建筑物，乃横跨在砂拉越河两岸。
他说州政府此次出资805万令吉重建这座原本看似将永葬砂拉越河床底的吊桥，无疑对于那些曾经在吊桥留下身影的年长者来说，是令人兴奋与激动的。
砂督吊桥重建工程隶属砂基本设施发展与交通部工程之一，并在公共工程局监督下施工。该吊桥建设也将保持昔日原貌，同时吊桥设施亦会进一步提升，方便船只川行。
占玛欣称，砂督吊桥重建工程除了旨在吸引游客外，同时也方便民众日后可以通过该吊桥从砂督徒步越河前往对岸的库巴利雅美丹市集。
据悉新的砂督吊桥全长213米及3米宽的人行走道，该吊桥乃采纳英国建筑标准（BS）设计建设，其建设包括主要塔身以固定吊索，同时，吊桥和楼梯两端乃采用不锈及防腐蚀的钢铁进行建设。
回顾这座吊桥的历史点滴，据了解当时生活在没有自来水的年代，这座吊桥的使命就是为古晋市区输送干净的食用水。
在白人拉惹布洛克时代统治的19世纪末，由于古晋的卫生条件极差，引致瘟疫时而发生，因此为了解决这个问题，所以拉惹分别在市区和马当地区修筑了蓄水池。
不过，基于市区蓄水池水压与供水不足，所以便决定将马当蓄水池的水引入市区，进而才决定在砂督兴建这座吊桥，以便将输水管装置在桥身下方，用以引水到市区。
在经过耗时约4年的动工后，这座横跨砂拉越河的吊桥也顺利于1926年完工，成为当时贯通砂河两岸的唯一桥梁，并成为行人、电单车及小型车辆通行两岸的主要通道。
在当时的年代来说，这座吊桥不仅拉近了两岸人民的往来，更成为青年男女晚间极佳的约会之所，同时更是人们取景合照的必经之所。

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