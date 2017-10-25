醫生建議切5成舌頭 洪朝豐憂破相：慎重考慮

现年57岁的前DJ洪朝丰上周确诊患舌癌，昨日由佛山赶返港到医院复诊及取磁力共振报告。他接受电话访问时透露，医生告知他属于第一或第二期舌癌，而且左边颈淋巴有粒粒，可能跟舌癌有关，建议他于11月初做手术，估计将要切除三至五成舌头。问到做手术后，岂不是不能说话？他坦言：“不止说话能力大受影响，还有个可能性是会破相，因为需要破开我的下巴骨做手术，再用螺丝镶起来，所以下巴会有疤痕。”他坦言手术“杀伤性”太大，需要慎重考虑，亦有向医生说明现时有接受中国中医团队治疗。

北上扑医药费

洪朝丰表示，过去5天都有煲药，服药后情况有改善：“舌头的痛楚逐渐变少了，吃东西时也比较轻松了。月底我会去中国3个星期进行治疗，除了中医开药方外，亦有推拿、按摩、针灸配合，令药的吸收好些。”他过去一周都在佛山拍网络电影，前日拍至凌晨3点，昨早7时半就搭专车回港去医院复诊看报告，然后立即返回佛山继续拍戏，之后仍要拍几天。洪朝丰身为病人理应争取时间休息，他却依然拼命工作赚钱，以应付庞大的医疗开支。

问到医生告知他要做手术切舌头时，可有感到震惊？洪朝丰坦言已有心理准备，但认为自己最宝贵的就是声音，不想接受手术后失去声音。他透露前妻安慰他即使失去声音，仍有很多才能，弟弟亦表示保命才最重要。他坦言现阶段会先接受21日的中医治疗，之后再观察病情，问到是否仍会考虑做手术？他说：“当下不能想太多事，只能走一步看一步。”