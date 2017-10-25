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美日韓防長 聯合聲明 加強情報交換 應對朝核威脅

发布于 October 25, 2017
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（马尼拉24日综合电）第9次美日韩国防部长会谈在菲律宾克拉克结束，三国国防部长发表联合声明，称朝鲜对三国带来的威胁前所未见和严重，三国已决定加强情报交换，以应对朝鲜核试和导弹试射构成的威胁。
美国防长马蒂斯、日本防卫相小野寺五典和韩国防长宋永武在声明中，强烈谴责朝鲜持续挑衅的行为，并对三国在共用有关情报、美方多次出动战略轰炸机执行联合飞行演习等提升应对能力方面所付诸的努力，给予高度评价。三方还一致认为，在亚太地区面临共同的安全挑战，朝鲜开发核武对三国安全和繁荣构成前所未有严重威胁。
联合声明还指出，将加强措施应对来自平壤的威胁，包括举行联合飞行演习，美国轰炸机也将参与有关演习。导弹预警演习和反潜演习也将继续进行。
日媒报道指马蒂斯和小野寺五典在会谈中未有批评中国近日在有争议海域的海洋活动，展现了克制应对的姿态。有分析认为，两国或是考虑到朝核危机加剧，保持克制是展示出希望与中国合作。
共同社报道，马蒂斯和小野寺五典在会上除讨论朝鲜问题外，亦有就中国在东海和南海的动向进行磋商，小野寺五典会后向记者谈及对华事务时表示，美日两国就继续推进与东南亚国家的防务合作达成共识。报道指，美国和日本以往会试图单方面改变现状为由，对中方加剧紧张局势的行动表示强烈反对。
朝鲜半岛局势持续紧张，马蒂斯与小野寺五典会面时，提及扩大日本防卫能力，威慑朝鲜。

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