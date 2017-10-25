副揆：考慮修訂 或擬定新法 對付網上賭博

阿末扎希在TN50对话会上回答出席者的提问。

（布城24日讯）副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希表示，政府考虑修订法律或拟定新法来对付日益猖獗的网上赌博。

他说，这交由总检察署决定在原有的1953年公开场所聚赌法令纳入新元素，或者拟定新法，来对付非传统的赌博活动。

他指出，根据全国总警长丹斯里弗兹提呈的报告，透过手机赌博活动占了赌博活动的大部分，基地遍布澳门、拉斯维加斯及东盟地区等。

他说，我国正与国际刑警及通讯公司合作设立防火墙，打击这类活动。

他说，这些网上赌博破坏家庭和谐、导致国家资金外流及借贷者债台高筑，因此必须打击这种跨境的罪案。

他以为澳门骗局为例说，我国迄今将416名人士遣返中国，目前此案尚有超过100人被扣留及调查，我方稍后再将他们遣返来源国面对法律制裁。

他说，受害者大多是华人及一些穆斯林，影响了国家安全。

他也形容，赌博是其中一项棘手的罪案。

他指出，赌博活动的幕后掌控者为黑社会，涉及走私枪械、毒品及人口不法活动，所以警方极为关注此罪案。

他续说，自从弗兹于9月4日上任以来，迄今已经展开5913项取缔赌博行动，且以雪州居多。

他也说，雪兰莪是最多赌博活动的州属，而玻璃市、吉打、登嘉楼、吉兰丹、森美兰及马六甲则是零赌博的州属。

此外，今天的TN50对话会吸引了约5000人出席及发问了17道提问，同时有超过3万5000人透过脸书观看这场活动。

当中有出席者提问跨性别是否任职涉及安全的执法人员时，阿末扎希表示，跨性别不适宜于我国的社会风情，尽管如此，他交由有关当局处理跨性别是否任职涉及安全的执法人员的问题。