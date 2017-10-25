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廠巴撞廠巴 8死44輕重傷 2司機遭扣

发布于 October 25, 2017
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（大山脚24日讯）南北大道淡汶北上柔府方向147公里处今天清晨发生惨烈交通事故，一辆行驶中的厂巴猛撞抛锚厂巴，8女工当场毙命，44人蒙受轻重伤。事后，两辆厂巴的印裔司机已被警方扣留调查。
这宗惨烈车祸是于今日清晨5时50分发生，涉及的两辆工厂巴士为Plexus及Sony工厂。在意外中丧生的8名女工当中，7人是外籍女工，另一名是本地女子。
事发时，载着41名印尼及尼泊尔籍员工的Sony厂巴，因为引擎发生故障，司机就把厂巴停泊在大道左边车道。从后而来的Plexus厂巴闪避不及猛撞上Sony厂巴。当时Plexus厂巴载着17人及一名司机。
撞击力非常猛烈，Plexus厂巴把Sony厂巴从左边车道撞推到右边车道，大道中央的分界石墩也被撞毁。现场所见，在前方的Sony厂巴后半部被撞毁不堪，而后方的Plexus厂巴前半部已经是毁不成形。
两辆厂巴一共有59人，57名乘客（56女及1男）及两名男司机，除了8名女工当场惨死，另外9人严重受伤、35人轻伤及7人无恙。
8具遗体被送往诗布朗再也医院太平间解剖。基于轻重伤者人数众多，部分被送去诗布朗再也医院，一些则被送往双溪峇甲医院接受治疗。
威中警区主任聂罗斯助理总监证实这起案件，他表示，警方援引1987年交通安全法令第41（1）条文展开调查。
8名女死者，其中一名本地巫裔女子诺丽亚（40岁）来自Plexus工厂，其余的6人是印尼籍女子，皆来自Sony工厂，另一人身份仍在调查中。

8遺體陳屍大道
現場凌亂哭聲凄慘
8具尸体陈尸大道，现场一片凌乱，处处传出女工凄惨哭声及呻吟喊痛。
北赖消拯局于清晨6时接到消息后赶抵现场展开援救行动，双溪峇甲、柏达镇、高渊政府消拯局也陆续派员到场支援，同时召唤救护车到场。
车祸发生后，一些尸体及伤者夹厂巴上动弹不得，消拯人员使用工具锯开阻碍物，将他们一一抬出，遍地都是尸体及伤者。

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