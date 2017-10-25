首页 新闻 生物老師非禮16歲女生 申請輕判遭駁回

生物老師非禮16歲女生 申請輕判遭駁回

发布于 October 25, 2017

（本报斯市24日讯）马来奕县一生物教师非礼16岁女学生一案，辩护律师向法庭申请非监禁刑罚，而考虑缓刑令和社区服务令下的申请，被中级法庭驳回。
为了支持这个申请，辩护律师召来了被告同事出庭为被告良好人格做保证，也呈上被告的良好教学记录。中级法庭法官在庭上指出，被告的罪行已远远超出可以缓刑来处份的行为，原因是被告已严重违反受害者的信任，利用了该名16岁女子对他的信任。
被告所触犯的法令是主要是保护年轻少女的法令，必须严格惩罚，以做到保护少年的作用。
被告已于本月19日承认罪行，而中级法庭也将案件展延至11月4日宣判。
被告是于今年6月9日犯下是项罪行。受害者当时是出现胸口闷痛而向身为物理教师的被告诉说。被告之后以手机群聊程序（WHATSAPP）邀受害者到学校，用听诊器帮受害者检查为由让受害者掀起上衣，并趁机拥抱受害者。被告也借机多次触摸受害者的敏感部位。
被告于同月的10日、13日、14日及19日多次犯案。
受害者之后向同学诉苦，并由同学帮助向另一教师报告。校方之后向警方报案，警方在调查时也没收被告的手机进行调查，虽手机中找不到有关影片的记录，但在之后透过警察部的电脑科，成功在手机缓冲数据中回收到部份影片。

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