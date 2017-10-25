下一站前往新加坡 女王棒展開汶萊接力之旅

文青体育部长丕显拿督哈芝哈毕移交指挥棒予新加坡驻汶莱最高专员林丰淮。

（本报斯市24日讯）为配合“2018英联邦运动会”而举行的女王指挥棒接力旅程（QUEEN BATON RELAY）今在汶莱展开。

是项活动的女王指挥棒日前经已抵达汶莱，并于今早进行接力护送女王指挥棒。

汶莱的女王指挥棒接力旅程是由汶莱文青体育部长丕显拿督哈芝哈毕率领下进行。

在汶莱的行程是由汶莱奥运健儿、东运会健儿及残障健儿组成的接力队以徒步、脚车、快艇及木筏完成，包括陆路及水路的12公里女王指挥棒护送之旅。全程是从汶莱皇家码头启程之后绕至苏丹后大桥、汶莱水村并在水村使用快艇及木筏渡河经过皇冠金禧公园、汶莱苏丹基金商业大厦并在最终站汶莱手工艺品中心。

代表汶莱提指挥棒的运动健儿将指挥棒移交予文青体育部长丕显拿督哈芝哈毕，并由文青体育部长将之传递予新加坡驻汶莱最高专员林丰淮。指挥棒将于25日离开汶莱，前往下一站新加坡。

2018年澳大利亚黄金海岸英联邦运动会女王指挥棒接力旅程（QUEEN BATON RELAY）活动，旨在宣扬奥运精神和推广大众体育。

此次火炬传递于2017年3月13日从英国白金汉宫启动，途经70个国家和地区，行程23万公里，是英联邦运动会史上规模最大的火炬传递活动。