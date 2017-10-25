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以智力殘疾者 最多 3608人申請OKU卡

发布于 October 25, 2017
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（本报美里24日讯）今年截至9月为止，已向美里福利局登记残障人士识别证（OKU卡）的人数达3608名，其中尤以智力残疾者的1159名为最多。
申请残障人士识别证的身心障碍者，包括有视力、听力、言语、肢体、智力、精神和多重残疾人士。
除了智力残疾者之外，已登记残障人士识别证的肢体残疾者人数拥有1091名，再来是视力残疾者429名、精神残疾者399名、听力残疾者280名、多重残疾者234名、言语残疾者16名。
据了解，美里的残疾者人数逐年增加，所以相信还有许多躲在暗角的残疾者，未登记办理残障人士识别证，特别是精神残疾者。
“在当今的社会，精神问题、心理健康日趋成为普遍现象，患有抑郁、强迫、焦躁等精神健康问题者人数不断上升，惟多数精神残疾者不愿看心理医生，一来害怕被别人发现自己不正常，二来担心就诊记录或影响日后就业机会。”
按申请条件规定，除了肢体残障人士容易被识别外，其他如视力、听力、言语、精神残疾者等，很难透过肉眼直接判断，所以在登记申办残障人士识别证时，必须附上医生证明。
有鉴于此，当局相信还有很大部分的残疾者未登记申办残障人士识别证。

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