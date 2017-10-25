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精神健康問題 將成國民第二大疾病

发布于 October 25, 2017
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（本报美里24日讯）根据卫生部的报告，预计到了2020年，精神健康问题将成为国民健康的第二大疾病。
目前全国只有360名合格精神科医生，即1名精神科医生必须面对20万人口，远低于世界卫生组织定下每1万人口对1名精神科医生的标准。
砂福利、社会和谐、妇女、家庭与儿童发展部部长拿督斯里陈赛明今日上午于美里室內体育馆举辦“2017年砂拉越世界衛生日”主持开幕礼上致词时，发表上述谈话。
她指出，卫生部的报告也显示，每10名16岁少年当中有3人面对精神上的问题，占了精神疾病的29.2%。
此外，面对心理健康问题的患病率逐年增长的趋势也令人担忧，从1996年的10.7%增至2006年的11.2%。截至2015年，患病率的已推高至29.2%。
陈赛明也关注美里近年来精神健康问题的人数出现增长的现象，当在去年1万名求诊者当中，就有8%-12%的求诊者证实患有面对忧郁症。
“数据分析也说明女性面对精神健康高于男性，分别为30.%及27.6%。”
她说，精神健康不再只是困扰成人，少年或儿童同样无法避免，5岁至15岁面对精神健康的少年儿童有12.1%。

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