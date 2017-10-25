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打造最強科技創新國 中國冀友好國受惠

发布于 October 25, 2017
主桌嘉宾们共同与中国驻马大使黄惠康（左5）阁下以茶代酒互敬。左起包括为晋汉连省华总秘书长林亚德、中国驻大马使馆参赞郁骏、执行顾问黄张金发及会长拿督黄良杰。而右起则为石角民立中学校董会主席朱聪泽、古晋中华小学校董会主席王长福、古晋中华总商会会长陈日枝及中国驻古晋总领事付吉军。
主桌嘉宾们共同与中国驻马大使黄惠康（左5）阁下以茶代酒互敬。左起包括为晋汉连省华总秘书长林亚德、中国驻大马使馆参赞郁骏、执行顾问黄张金发及会长拿督黄良杰。而右起则为石角民立中学校董会主席朱聪泽、古晋中华小学校董会主席王长福、古晋中华总商会会长陈日枝及中国驻古晋总领事付吉军。

（本报古晋24日讯）随着中国在即将结束的十九大会议中绘制及鉴定了中国未来发展基础，并放眼到了2035年要将该国打造成世界最强大的科技创新国家，作为即将卸任的中国驻马来西亚大使黄惠康也表达了中国政府的意愿，即希望友好国家能够搭乘中国快速发展列车而受惠。
黄惠康今日中午在古晋出席由晋汉连省华总与古晋中中校董会特设的欢送午宴上致辞时指出，中国在近期召开十九大大会中，也分别提倡了5个“新”方向，即新时代、新使命、新思想、新蓝图及新征途。
他称，在新时代中，中国处于社会主义发展新时代，过去人民日益增长的物资需求与落后生产力之间的矛盾，已转化为人民对美好生活和不平衡发展的矛盾，为此中共政府在未来在这方面继续继续推进，以满足人民对美好生活的需求。
而在新使命方面，中国将会在十九大之后开启新中国的新建设，不过中国核心与过去的中共建党没有差别，即是要实现中国的复兴和维护世界的和平。
“在新使命下，在海外的中国大使馆及领事馆将会有更多的任务，其中为马中坚定走向友好的道路，奉行独立自主的外交政策，促进中马关系，从过去平等的互利合作，走向唇齿相依，命运与共“。
至于在新思想方面,黄惠康表示此次中共召开的十九大最重要的成果就是把十八大的核心，建设的一系列新思想，理论和举措进一步提升。
他指出，在新蓝图方面，中国在十九大也绘制了宏伟的发展大蓝图，以迈向中国梦，其中更坚定走改革开放路线。
他说此中国梦与广大中国海外的华侨梦想是一致的，即共同为中国伟大复兴而奋斗。

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