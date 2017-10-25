黃良傑冀繼任華大使 讓馬中更緊密互動

出席的华社领袖们在午宴后与即将离任的中国驻马大使黄惠康（前排左5）合影留念。

（本报古晋24日讯）晋汉连省华总会长兼古晋中中校董会主席拿督黄良杰希望中国驻马大使的继任者，能够延续即将卸任黄惠康大使的作风，将马中关系从官方到民间进一步建立更紧密的互动。

今日中午出席由晋汉连省华总及古晋中中校董会特为欢送中国驻马大使黄惠康午宴上致辞时，黄良杰坦言过去几年黄惠康在大使岗位上，与国内华社互动亲密，也非常关注华社和华教的情况，在能力范围内给予很多协助，这些都是有目共睹的。

其中他举例说，黄惠康大使在任期间，从到茨厂街派送月饼，到响应董总筹募独中教育大蓝图经费时给予捐助20万令吉的举动，足以体现了他在这方面的重视。至于在外交事务方面，黄良杰表示我国和中国可以说处于历史上关系最好的时期，这也是黄惠康大使努力多年的成果。

对此，他也藉此午宴上感谢黄惠康在任内为马中两国所做出的巨大贡献，并祝福他接下来在联合国的服务一样创造辉煌成就。

另一方面，他也藉此机会感谢中国驻古晋领事馆在这些年来，对古晋华社与华教事务给予充分的关心和协助，与华社及华教领袖互动良好。

黄良杰称，随着中国的强大，中华文化在世界各地将更受重视将是可以预期的。不过他强调最重要的是中国以中庸之道参与国际事务，有望重新塑造国际价值观，并将优秀的中华文化推而广之，这个方向绝对是正确无误的。