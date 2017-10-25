葉青團即將成立 明年新春宣誓就職

美里叶氏宗亲会主席叶乃良（左）赠送水果礼篮予华总总会长许德忍，右为中秋联欢会筹备会主席叶奕涵陪同。

（本报美里24日讯）叶氏宗亲会青年团即将成立，料在明年新春联欢晩会上宣誓就职。

美里叶氏宗亲会主席叶乃良表示高兴叶氏近年以来获得宗亲们的支持下，将成立了青年团，且在多次的呼招下，多位年青宗亲已答应加入公会，成为叶氏宗亲会未来的一股力量。

他是日前叶氏宗亲会举办的中秋联欢会上，做出以上谈话，他也感激此次的筹备会主席叶奕涵也将要成为青年团的成员之一。

他说，宗亲会是永久的基业，不能后继无人，乘现在，也再次呼吁还未加入的宗亲们加入宗亲会，并也鼓励年轻的子孫，即18岁至45岁的宗亲加入青年团，以壮大宗亲会。

“中华文化的传统，每逢中秋节时，每个家庭成员都会聚集在一起，享受一家人的团圆，并一起用餐，吃月饼等等。美里叶氏宗亲会也是一个大家庭，所以也在每年中秋节期间，会员们和家属也会一起聚集在这里，一起享受佳餚和娛兴节目。”

2017年已是美里叶氏宗亲会举办的第5次中秋联欢晚会。 毎年公会都举办两次大型并多彩缤纷的晚会 ，也就是一年一度的新春联欢晚会和中秋联欢晚会，这些晩会不仅能加强宗亲们之间的联系和交流，也是增进宗亲们之间的融合和友谊。

叶乃良在联欢会上告诉宗亲，中秋节也是中华文化的五大节日之一，乘此机会让大家加深体会悠久中华文化的意义，尤其是希望年轻—代能更好地认识中华文化，历史和发展。

在联欢会上也包括创意灯笼比赛，主办这项节目主要是要让宗亲们，尤其是小宗亲们表现他们的创意，并希望培养孩子们对艺术的兴趣，锻练他们的想像力，结构思维和造型能力，激发他们的创意，继而发展他们在未来的创新能力。

中秋晚会灯笼比赛有多式多样的灯笼将会在这里尽展它们的风釆。这些灯笼是小宗亲亲自独具创新的手工灯笼，或者有的是亲子一起动手，制作一个属于自己的灯笼，这是一件非常有意义的事情，相信它会成为大家难忘的回忆。

他希望在可望的将来能继续开展这一類比赛活动，同时也开发一些创新的，具有实用价值的文化活动，比如主办一些亲子伴读和绘画等活动，提升孩子们阅读的热情和绘画的兴趣，也可以通过亲子一起讨论，以及完成所要做的制作，进而维系和传递毎个家庭的关爱和温喛。

“回顾4年来，我们一起走过。我们除了曾举办多次成功的晚会外，也举办了不少其他的活动，如宗亲之间的卡拉OK歌唱比赛，家庭聚会，等等。目前我们已有一个会所了，希望大家能好好善加利用我们的会所。”

他补充，明年初的会员大会，将要选出新一届的理事会。叶氏宗亲会将会有一位新的主席带领，迈向一个新的高峰。