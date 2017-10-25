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陳日枝： 商會成立小組 配合砂政府進軍電商

发布于 October 25, 2017
台下的主宾阿邦佐哈里（右2）、嘉宾拿督沈桂贤（右1）和等人也举起饮料回敬。
台下的主宾阿邦佐哈里（右2）、嘉宾拿督沈桂贤（右1）和等人也举起饮料回敬。

（本报古晋24日讯）古晋中华总商会会长陈日枝强调，商会将全力支持并配合砂首长的政策，并带领全部商家参与政府的发展政策，为要更有效的与州的电子商务接轨，同时，商会已成立电子商务小组，以便能更有效的协助商家们进军电子商务，配合政府政策。
他相信，在这个数码经济时代，随着云端计算、大数据和电子货币等新电子商务概念的兴起，现在有许多商机等待被发掘，并举例，配合本州巴贡绿色能源及即将建设的高速数码网络，本州将有成为数据库、云端中心与电子货币矿区的极大潜能。
他是于昨晚古晋中华总商会第六十七届理事与第三届青商执委就职典礼上进行致辞时，如是披露。
较早前他称，商会成立至今已有127年的历史，在历任会长和理事的通力合作下，会务一路来取得了稳健的成长，商会一直以来扮演着商家与政府的信息桥梁和沟通平台，一方面为会员们向政府反映市场与商家的意见，并协助解决经商上所遇到的难题，另一方面，商会也向商家会员们解说与反映政府落实的新政策，也不时举办对话会，让相关政府部门与特定业界代表拥有有效的信息交流及意见反馈平台，让新政策更惠民利商，而本身有幸被选为新一届商会领导，将后将继续扮演好角色，加强与政府各部门的合作。
他指出，砂州今年的经济成长将在4%，这是受到世界经济放缓的影响，但可喜的是今年首9个月的外资已达84亿，比去年整年的47亿多出近一倍，投资的增加将带动来年经济的成长，并增加就业机会。
他亦指出，自砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里上任的短短9个月内，已宣布并实行多项利民利砂的新政策，包括收购巴贡水力发电站、成立砂捞越发展银行、推行电子商务如电子钱包并提升网速、推行轻快铁计划以解决交通问题、成立砂州石油公司、实行农行现代化政策增加农民的收入，以及大力发展与提升旅游业。
他相信，以首长利民及强化经济的政策定能大大的加强砂州的经济收入，加上中国“一带一路”的经济效应也将逐年增加和体现，这将推高州的经济增长，因此，砂州在2030年前成为高收入先进州是可以实现的。
同时，他欣见政府在农业现在化的努力，即已在泗里街拨出600亩土地，分租给60位农民进行耕种，并以私人70%政府30%的方式进行，待成功后政府将会让私人持有100％股权，这是为避免土地被转卖而产生的最有效方式，因此，希望政府能在各地开放更多的土地，并在技术上给予指导和协助实现耕者有其田的目标。
他说，对于砂首长曾表示砂州可以种植属于砂拉越的榴梿王，他认为这是可以实现的，本州有很多不同品种的榴梿，其中也有很好的品种，只要加入研究，必能培育出如同猫山王的品种，而这品种将更能适应本地的气候及土壤，成功率较高。
“在旅游业方面，本州本来就有许多旅游景点，只要州政府拨款提升基础建设，并引进更多的外国直飞航班，本州的旅游业便能很快起步，希望会员们可做好这方面准备。”

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