緬甸計劃下返回　 羅興亞人或盡失土地農作物

（缅甸若开邦23日综合外电报道）缅甸若开邦自本年8月的武装冲突后，有近60万名罗兴亚难民陆续逃往并不富庶的邻国孟加拉，当地几乎因此不胜负荷。缅甸国务资政昂山淑姬曾表示，正与孟加拉讨论让难民回国，但有传媒引述消息，指罗兴亚人归国后将失去所有土地及农作物。缅甸国内亦有僧侣抗议，不满政府让罗兴亚人返回若开邦。

报道引述缅甸政府消息，指有关计划目前尚未定调，但已显示政府正考虑如何落实昂山的“归国诺言”。不过，虽然有罗兴亚难民逃难时携同地契，但却难保归国后缅甸政府会承认其土地拥有权，因为当局未曾承认罗兴亚人为缅甸公民。若开邦农业部长觉伦（Kyaw Lwin）受访时说：“没有公民身份的人没有土地所有权。”

报道亦引述未有公开的政府计划，指罗兴亚人逃走时遗下、接近300平方公里的稻田，将于下年1月收成，但届时政府将会尽量收割所有作物，运往政府经营的商铺后，向因冲突而流离失所的人派发或出售。若开邦外长丁貌（Tin Maung）说：“土地被遗弃了，他们没有人能够收割，所以政府下令收割。”有人权组织人士谴责有关说法，指不能在以暴力驱赶土地原有人后，就将之称为“被遗弃”。

缅甸当局更计划，将大多数回到若开邦的难民迁到“示范村庄”（Model villages），但联合国批评有关做法，指缅甸政府仅仅是将难民移至一个“永久性的营地”。

对于昂山愿意让罗兴亚难民归回若开邦，若开邦首府实兑有数以百计的僧人因不满而上街示威，促请政府收回决定，组织者更指：“如果这此人（罗兴亚人）没有公民身份，政府设立无冲突区的计划亦应永不落实。”