新加坡上月兩船相撞 多兩名船員遺體被尋獲

（新加坡23日综合外电报道）新加坡海事及港务管理局证实，上个月在新加坡水域发生的油槽船和挖泥船相撞事故，另有两名船员的遗体被寻获，余下一名船员仍下落不明。

印度尼西亚注册的油槽船”KARTIKA SEGARA”与在加勒比海岛国多米尼克注册的挖泥船（dredger）”JBB DE RONG 19″，在9月13日凌晨于姐妹岛西南方向约1.7海里处相撞。

事发时，挖泥船上共有12名船员，其中七人受伤，两人的遗体在事发当天被寻获，余下三人则下落不明。油槽船上的26名印尼籍船员没有受伤。

根据海事局今天发出的文告，当局在事发后寻获三名失踪挖泥船船员中，其中两人的遗体，余下一名船员仍下落不明。

其中一具遗体在上个月16日，于新加坡水域莱佛士灯塔附近被寻获，船员家属已认领遗体。

另外一具遗体则在上个月17日，于印尼水域峇淡岛丹绒森光（Tanjung Sengkuang）西北方向约1.9海里处被寻获，认领遗体手续仍在办理中。

海事局将继续向事故发生地点附近的附近船只发出通知，提醒他们进入发生事故的海域时保持警惕，留意失踪船员的下落。