軍事指揮官： 菲軍已解救 馬拉維所有人質

（菲律宾马拉维市23日综合外电报道）菲律宾一名军事指挥官披露，政府军已经在菲南马拉维市解救了所有被伊斯兰极端武装分子挟持的人质。

马拉维军事行动副指挥官布劳纳昨日在菲南棉兰老岛马拉维市举行的记者会上说：“我们相信，武装分子手上已经没有任何人质。我们在最新的解救行动中救出20名人质，这也是我们解救的最后一批人质。”

根据布劳纳，截至昨天中午，政府军仍继续与约30名亲伊斯兰国组织的马巫德武装分子交战。

他说：“主要战区今天仍继续传出战火，不过如今这些马巫德和伊国组织分子只占据一栋建筑，所以政府军只要再清除一栋建筑就可以了。”

据悉，死守该栋建筑的还包括一些妇女。布劳纳说：“这些妇女似乎是武装分子的妻子。我们相信，她们是自己选择留在丈夫身边，看来她们心意已决准备与政府军决一死战。这个建筑是一栋濒临湖边的两层楼高建筑，防守森严，敌人全都藏在底层。政府军一定会竭尽所能在今天结束所有战斗。”

收复马拉维

累计1000多人死亡

布劳纳透露，军方一直不断通过扩音器呼吁武装分子主动投降。

据他估计，若武装分子不投降，战火可持续至今天凌晨。政府军目前并不清楚，建筑内到底有多少人活着或已死亡。

5月23日，菲南极端组织马巫德和阿布沙耶夫的武装分子攻击马拉维，企图占据该市。菲政府军立即出动试图收复马拉维，不料，这一打就是五个月，累计1000多人死亡，包括919名武装分子、165名军警和47名平民。

武装分子出现“领导真空”

菲军方上周一击毙阿布沙耶夫头目哈皮隆（Isnilon Hapilon）和马巫德头目马卡延·马巫德（Omarkhayam Maute），菲律宾总统杜特尔特隔天宣布，已从恐怖分子手中解放了马拉维。

布劳纳表示，哈皮隆和马卡延死后，武装分子出现“领导真空”，“现阶段，我们真的不知道到底是谁在领导剩余的极端分子”。

上周三晚，另一名原本有望成为伊国组织东南亚头目的马来西亚籍武装分子马末阿末，据悉在驳火中丧命。

这场战役导致40万名居民流离失所，不过，虽然如今战火大多已停止，但预料人们还有很长一段日子不能回家，因为五个月的战斗使得这个原本热闹的小城变成一片废墟。据估计，要重建满目疮痍的马拉维至少需要11亿美元（约46亿令吉）。