美解密文件揭露 印尼誣指中國 操縱1965年軍事政變

（印尼雅加达23日综合外电报道）印度尼西亚在1965年发生军事政变，印尼军方后来将矛头指向中国，称是中国在幕后操纵这场政变。不过，美国最近公布的解密文件却证实中国操纵政变一说，根本是印尼军方捏造的。

1965年9月30日，翁东（Untung Syamsuri）中校指挥其部队和印尼共产党绑架及杀害六名陆军将领，企图夺权。以苏哈多为首的军人集团反击，迅速挫败政变，更推翻政治立场倾向共产主义阵营的时任总统苏卡诺，并展开大逮捕及屠杀共产党人及其同情者的行动，自此掀开苏哈多长达30多年的铁腕统治。

《雅加达邮报》评论员贺里延托（Devina Heriyanto）在文章中说，印尼军方当时称，九三零运动是中国在背后搞鬼，但美国上周公开雅加达大使馆从1964年至1968年的三万多页解密文件，揭露了这段印尼现代史上极为动荡时期的内幕。文件显示，中国幕后操纵九三零运动一说，全是印尼军方自导自演。

她说，美国驻香港领事在1966年4月27日发给美国驻雅加达大使馆的电报中证实，中国参与九三零运动的说法是假的。电报指出，印尼军报（Angkatan Bersendjata）在当年4月25日发表的一则中国领导人毛泽东与九三零运动有关的报道，其实是逐字翻译一份香港日报在1965年12月16日刊登的一则纯属虚构的讽刺文章。

另一则电报则指出，印尼军方掀起反华运动其实是为了要保护苏卡诺，并将九三零运动的责任推给苏卡诺最亲的盟友，即印共和中国。电报说：“我们并不认为中国是九三零运动的主要参与者之一。”

中国在1961年至1965年间的外交电报显示，印尼时任空军司令达尼（Omar Dhani）曾讨论向中国要求协助，但那是为支援苏卡诺建立的第五支力量（Fifth Force），而非发动政变的翁东部队。另外，也没有证据显示，参与九三零运动的民兵曾使用中国武器。

据报道，毛泽东在1965年8月5日与印共总书记艾地（D.N.Aidit）交谈时曾讨论夺权一事，但九三零运动的发生却令北京感到意外，显示其根本不知道印共企图在当天发动政变。

除了证实中国并没有涉及九三零运动，美国公布的这些解密文件也揭露了，基于中国涉及九三零运动一说，印尼政府开始肃清共产党人，印尼上下也掀起反华运动，大批华人遭到迫害，其中一些行动其实是由印尼军方带头的。

对解密文件内容

印尼政府不愿置评

根据美国驻雅加达大使馆在1965年11月2日发给美国国务卿的一份电报，当时印尼各地共产党人遭肃清，南苏拉威西省首府望加锡发生反华示威，印尼华人拥有的商店有近90%遭洗劫一空。同年12月，另一份电报指出，印尼华人正面临系统性的经济压迫，中国后来暂停与印尼的贸易关系。

美方计划在2018年公布更多相关的解密文件。印尼政府至今不愿对解密文件的内容置评。印尼外交部发言人表示，这些解密文件的内容有待查证。

印尼科学研究所历史家阿斯维表示，美国公布解密文件或许能推动印尼政府多关注1965年的大屠杀；这场大屠杀至今在印尼仍是敏感话题。